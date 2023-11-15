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洗衣機有異音怎麼辦？日本達人傳授分辨秘訣「哪些狀況能DIY解決」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本youtube分享洗衣機發出異音時，該如何分辨及處理。圖擷自youtube
日本youtube分享洗衣機發出異音時，該如何分辨及處理。圖擷自youtube

洗衣機是現在家家戶戶的必備家電。比起古早年代依賴手工洗衣，洗衣機只要按幾個按鍵操作，就能一次洗淨大量的衣服，可說十分方便。不過有時洗衣機用久了，可能會發出一些聲響，或者有劇烈震動等等的問題，需要多加留意。

根據日本媒體「saita」報導，日本youtube頻道「おそうじダイアリー」近來拍片，分享幾個檢查洗衣機問題，並說明如何加以改善的方法。影片指出，洗衣機在使用3到5年後，常常都會因為機體劣化，在洗衣產生越來越多的噪音。而「洗衣」及「脫水」兩個階段，更是該注意的地方。

影片分析，如果在洗衣階段時，洗衣機發出偏「咕嚕咕嚕」的聲音，可能是裡頭的皮帶劣化，需要找進行維修。而如果聲音是「嘎拉嘎拉」，則可能是因為底盤產生碰撞，像是硬幣、飾品等等物件卡住，可以自己手動清除異物。

洗衣時若有「嘎拉嘎拉」的聲音，應檢查底盤是否有異物。圖擷自youtube
洗衣時若有「嘎拉嘎拉」的聲音，應檢查底盤是否有異物。圖擷自youtube

至於在脫水時，如果衣物放得太多，往往會和洗衣槽側面產生摩擦，發出類似「咚、咚」的聲音。但如果是發出「咚咚咚咚」或「嘎拉嘎拉嘎拉」的劇烈聲響，則可能是皮帶、發動機等元件出問題，也應該聯絡廠商維修。

而洗衣服的震動，有時是因為洗衣機本身擺放時就不平穩，所以一使用就會劇烈搖晃。此時可以自行手動調整四個腳的螺旋來高度。方法是先轉大的螺旋鬆開，再轉小的螺旋，調整到適當高度後，再將大的螺旋鎖回去。此外，也該留意洗衣機周邊雜物是否太靠近機體，搖晃時的容易碰撞。

如果洗衣機本身擺放不穩，可以靠支撐腳的螺旋調整高低。圖擷自youtube
如果洗衣機本身擺放不穩，可以靠支撐腳的螺旋調整高低。圖擷自youtube

不過，如果是內部洗衣槽震動過於劇烈，那就代表裡頭繩索等零件劣化，一樣需要請廠商來處理較為妥當。

日本

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