大陸YouTuber曝來台5天後果勸「千萬別來」 網友共鳴：代表你來過

台灣夜市文化名聞遐邇，充斥各種特色美食小吃。中國大陸YouTuber「Mason」日前來台旅遊5天，造訪逢甲夜市等地方，就透露此行至少胖了3斤（1.5公斤），因此奉勸觀眾千萬別來台灣。對此，網友們也直呼「來台灣不胖幾斤表示你沒來過」。

Mason 6日在YouTube頻道《Mason sgk環球遨游》分享來台灣遊玩的經驗，他從台北玩到台中，也前往各地夜市，體驗大腸包小腸、關東煮黑輪、地瓜球等小吃，在感嘆台灣美食新奇的同時，Mason也頻頻稱讚台灣夜市文化。

Mason直言：「我勸你們千萬別來台灣，如果你們不想增肥、又想瘦，千萬別來，因為台灣哪裡都有夜市，太討厭了」。他表示自己在台灣的期間至少胖了3斤（1.5公斤），不推薦觀眾來台灣的原因，就是「夜市文化不好」，如果中午吃完美食，下午還能夠走走消化，但如果晚上才品嘗，之後直接睡覺就會成為「養胖之旅」。

對此，網友們表示：「來台灣不胖幾斤表示你沒來過」、「還以為除了我之外，大家吃喝都不會胖，胖3斤（1.5公斤），終於看到很誠實的YouTuber」、「逢甲夜市好多新的小吃店，可能我很久沒去了，罪惡啊！晚上真的不能看這個，會很想吃！」。

也有人分享：「其實台灣很多大廟旁周圍有超多小吃，有廟的地方都養富很多小攤販」、「既然來到了台中，可以去逛逛東海夜市」、「逛夜市千萬別趕時間，早期的人逛夜市是從黃昏逛到半夜11、12點，一般逛個4、5個小時以上邊吃邊走，每一攤都點一樣來吃，從頭吃到尾，有空再從尾吃到頭，一個晚上有吃又有玩，還能散步運動」。