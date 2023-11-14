吸引力變低？他質疑星巴克「變菜市場」不夠潮 網指1變化：超級佛心

許多人都習慣每天來一杯咖啡，一天不喝還會覺得渾身不對勁，且台灣連鎖咖啡店林立，提供消費者更多元的選擇。一名網友觀察發現，過去總覺得星巴克既光鮮亮麗又高雅，但隨著時代變化，大家對星巴克的印象似乎已經改變，甚至有人將其視為「菜市場」，讓他好奇詢問「星巴克吸引力是否變低？」

一名網友以「星巴克吸引力是否變低？」為題在PTT發文，他認為，過去星巴克主打的是「高雅精緻潮」，在不少人眼裡星巴克就是「高貴、時尚」的代名詞。但隨著時代演進，路易莎崛起吸引了許多學生客群，而現在的星巴克也與人們原先的印象不同，反倒像菜市場般喧鬧，讓他好奇「星巴克在你心目中是否依然潮？」

文章掀起熱議，部份網友認為隨著物價飛漲後，許多咖啡廳的商品價格早已破百，星巴克不僅可以內用且餐點味道不差，反而更具吸引力，「比起網美店，價錢ok、東西也不難吃，越來越常約星巴克了」、「美式＋甜點不用200（元），現在是超級佛心價」、「會去星巴克是等人或逛街休息才會去」、「現在很多網美店比星巴克還盤」、「以前一杯一百多很潮，現在隨便一間咖啡店都找不到沒破百的品項」。

也有人分享個人意見，覺得星巴克本來就沒有所謂的高級感，「星巴克比菜市場還吵，哪來的高雅精緻」、「星巴克價值是內用，但內用環境卻很糟，非常吵雜，他們裝潢都沒在考量講話回音的，我寧願去其他咖啡廳」。有網友則不在乎星巴克是不是夠潮或夠高級，有優惠他們才願意光顧，「有優惠才會特別去買」、「只有買一送一才會去買」。