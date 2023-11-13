完美示範高鐵穿搭！他拍月台路人背影 3萬人全笑翻：這才是「下半身失蹤」

這才是真正的「下半身失蹤穿搭」！一名網友昨（12）日分享在高鐵站看到的「奇景」，他意外看見一位路人的穿搭，竟然剛好與高鐵外觀配色相同，連角度位置也恰好切齊，這神巧合讓他忍不住拍下照片，驚呼「完美示範高鐵穿搭！」

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發文，文中照片裡的男子，穿著白色上衣、黑色短褲和白色襪子，與高鐵外觀顏色相同，露出的小腿肚也剛好和高鐵橘色部分相似，加上男子的短褲褲緣及襪子，又恰好與背景切齊，整個人的下半身完美融入背景，遠遠看起來就像「下半身消失」。

貼文一出短短幾小時，立刻吸引3萬人按讚，網友紛紛讚嘆，「太剛好了吧」、「切線好完美」、「這個褲子襪子好工整啊」、「與高鐵合為一體」、「超神」、「偽裝高境界」、「強迫症表示很喜歡」、「強迫症瞬間療癒」、「舒服」、「優質到爆」、「太厲害了，穿的拍的都好強」、「這個拍照時還需要注意構圖角度，一個角度不太對就無法對齊，很會拍」。

更有人笑稱照片中男子的穿著，才是真正的「下半身失蹤」，「無隱腳」、「一瞬間還以為他下半身變得透明」、「一名男子於高鐵月台下半身消失，民眾嘖嘖稱奇」、「這才是真正的下半身失蹤穿搭」。也有網友可惜表示，「白色上衣若再蓋下來一點，讓黑色褲子與背景黑切齊，這樣就近乎完美」、「好想拉他的衣服」、「背包拿走」。