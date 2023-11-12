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美國停車被夾「神秘小卡」 網一看驚呆：台灣必須有

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為停車示意圖。圖片來源/ingimage
圖為停車示意圖。圖片來源/ingimage

停車是一門學問，如果路上遇到停車技術不好的駕駛，該怎麼告訴他呢？有網友分享在美國停車，車上被陌生人夾一張「神秘小卡」的故事，也引發熱議。

網友在PTT發文分享，看到有人在美國停車，車上被夾一張小卡，仔細一看發現上面寫著：「嘿，你這個笨蛋，停車技術實在是太爛了」，翻到背面才發現「停車超線」跟「離別人車太近」被打勾，除此之外，還有「停在人行道」、「停在禁停的區域」、「擋住進出口」等選項。

卡片上寫著「「嘿，你這個笨蛋，停車技術實在是太爛了」。圖擷自PTT
卡片上寫著「「嘿，你這個笨蛋，停車技術實在是太爛了」。圖擷自PTT

原PO表示，「感覺美國人還是滿文明的，台灣的話大概就是多幾道劃痕，有人也收過類似的小卡片嗎？」

對此，網友紛紛表示，「其實還不錯，至少沒動手」、「我也要去印一堆這個小卡放手套箱」、「求團購+1」、「底下還有欄位可以寫評語耶」、「台灣也必須有」、「台灣1千張一個早上就能發完了」、「美國車位不是都很大嗎，是停多爛」。

另外，有網友發現這款小卡在Amazon有販賣，100張要價7.99美元，相當於台幣260元，如果加上進口來台的手續費及運費，零零總總要價22.2美元，相當於台幣720元。

PTT 美國

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