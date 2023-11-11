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一個人出國旅遊「孤獨感爆棚」？過來人直搖頭點2優點：爽度破表

聯合新聞網／ 綜合報導
近來越來越多人安排國外旅遊，但一名網友卻好奇，一個人出國完會不會反而更孤單。圖為桃機第一航廈入境大廳。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
近來越來越多人安排國外旅遊，但一名網友卻好奇，一個人出國完會不會反而更孤單。圖為桃機第一航廈入境大廳。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

出國旅遊正夯，不僅機票住宿要貨比三家，旅伴更是一大關鍵，若不小心找到「超雷搭檔」恐壞了旅遊的興致。一名網友也分享，過去他曾一個人到國外玩，與行前的期待不同，他看著異國的街道卻只留下空虛感，讓他不禁好奇詢問，「大家知道一個人出國的孤獨指數有多高嗎？」。文章掀起討論，過來人也跳出來反駁，點出獨旅的2大優點「超級舒服」。

一名網友在PTT發文表示，自己曾有過一個人出國的經驗，沒想到這趟旅途卻與原先的期待有些不相同，當原PO站在異國的街道看著人來人往的人潮時，他頓時覺得寂寞感湧現，內心有種說不上來的空虛感，深刻地感受讓他印象深刻。

原PO懷疑，一個人出國旅遊是否比獨自唱KTV，或單獨去遊樂園玩厲害，更好奇發問，「那麼大家知道一個人出國的孤獨指數有多高嗎？」

文章掀起討論，過來人也跳出來點「2大優點」直呼一個人出國反而很舒服，其中一點就是「不用遷就他人」，「爽度破表」、「行程完全看心情調整，超級舒服」、「一個人超讚好嗎，想去哪就去哪不用協調」、「我從大三就開始這樣搞，從東南亞、東北亞到畢業旅行自己去歐洲，真的爽！」。

也有人認為單獨旅遊才能擁有自己的放鬆時間，「沒人管超爽的好嗎」、「一個人超爽的，我已婚同學喜歡一個人旅遊，他說只有在國外他才有屬於自己的時間」、「其實蠻爽的，功課做好，安全顧好就好」。

也有被旅伴雷過的網友急勸世，「出國被旅伴戳過一次，你就知道一個人出國多爽」、「跟朋友出國超容易吵架的」、「兩個人一起出國卻感到孤獨，才是真孤獨」。不少人則認同原PO的想法，「我還是喜歡有人陪，不然吃到什麼好吃的，或是到什麼景點都沒人可以分享，有點空虛」、「沒人能分享看到感動的景色、好吃的美食，一個人感覺真的孤獨，還不敢嘗試」。

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