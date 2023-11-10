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生活上用得到！他懊悔小時候沒學這1技能 眾人鼓勵：現在就開始

聯合新聞網／ 綜合報導
許多家長都會將孩子送去學才藝，就是希望能多一項技能就比別人更強。 示意圖／ingimage
許多家長都會將孩子送去學才藝，就是希望能多一項技能就比別人更強。 示意圖／ingimage

為了不讓孩子輸在起跑點上，許多父母都會讓小孩去上才藝班，多一樣技能就比別人強，但這些才藝一定都有幫助嗎？有一名網友自曝對數字很遲鈍，讓他不免幻想若是能回到小時候，自己最想學的才藝就是「心算」。

這名網友在PTT以「回到小時候會想學什麼才藝」為題發文，他說自己對數字反應很遲鈍，就連2位數算術都很爛，不像同事只要看一眼就知道答案，自己卻還要按計算機，不然就用手寫慢慢算，讓他覺得很懊惱，畢竟生活上也是很多會用到算術的時候。

原PO說自己小時候學過不少才藝，像是跆拳道、畫畫、作文等，但都是沾個醬油而已，他不禁想像如果能回到小時候，自己的心態不知道是不是能認真學？

最多人想把音樂和跳舞學好，「跳舞吧，成人之後學身子骨太硬」、「跳舞，體態會變美」、「跳舞吧，感覺忘情跳舞應該很讚」、「鋼琴、吉他，但有空的話，其實現在下班假日學也不會太晚」、「鋼琴跟跆拳道，但沒錢的家庭是能學什麼」、「把樂器學得專精點」、「想把小號練好，不過家裡當時的經濟條件應該也沒辦法」、「音樂類、鋼琴，朋友學過說很謝謝父母給他這個興趣技能」。

但也有網友對原PO的懊悔不以為然，認為現在學也來得及，「現在學不行嗎？」、「不懂為什麼要回到小時候，想學就開始學，我27歲從看不懂五線譜開始學鋼琴，跟小朋友一起做成果發表」、「想學就現在開始+1，有時間滑ptt的人，說有多忙都是藉口」、「時間不會回溯，想做什麼現在做，不然以後也會後悔為什麼現在找一堆藉口」。

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