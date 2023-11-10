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黃仁勳最愛花娘小館蒼蠅頭！網猜跟童年記憶有關 老饕曝必點菜

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳。記者侯永全／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者侯永全／攝影

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳回台必至台北川菜餐廳「花娘小館」，他點名最喜歡吃蒼蠅頭，笑稱「那道菜這麼好吃，名字卻這麼可怕」。PTT討論「蒼蠅頭到底有什麼魔力？」不少人都稱讚該店的餐點「有媽媽的味道」，蒼蠅頭非常下飯，還有人認為，黃仁勳兒童時期培養的口味根本改不掉，所以一吃再吃。另有人推薦該店豆乾、肉絲、烘蛋、芷薑牛都是必點菜。

黃仁勳今年來台數次，也多次至花娘小館用餐，其中他點名最喜歡的就是蒼蠅頭。一名網友在PTT發文表示，黃仁勳幾乎每個月來吃一次，蒼蠅頭到底有什麼魔力？讓黃仁勳這麼愛吃。

其他人則留言「配飯的菜」、「超下飯的好嗎」、「我猜他老了就回台灣了，兒童時期培養的口味根本改不掉」、「那是兒時回憶沒辦法改掉的、「花娘好吃啊，我們家吃好多次」、「吃這個一定要在餐廳」、「人家要的是遠道而來的那個環境與味道」、「可能小時候曾經吃過一陣子吧」、「應該是小時候的味道，那種是專業廚師很難複製的回憶」。

還有人留言「他會喜歡吃花娘，是因為很像他媽媽做給他吃的味道，還有吃飯的氛圍，在豪宅吃就沒那個感覺了，吃的是懷舊感」、「花娘以前聚餐去吃過兩次菜是真不錯」、「花娘味道確實家常菜，每次去都點豆乾、肉絲、烘蛋、芷薑牛」、「就想吃吧，老闆賺到了，價格台北也算便宜吧」、「幹飯人的最愛」、「他喜歡吃聚聚的菜，也是說很有媽媽味道，這年紀不缺錢，缺的是吃飯的氣氛、年紀越大越覺得吃飯相聚的時光跟氛圍很難得」。

PTT 黃仁勳

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