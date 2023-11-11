快訊

他失心瘋買MagSafe磁吸充電器驚「愈充愈熱」 網曝長期用害iPhone這1事

阿公農忙「手震」也報案…手機手表自動求救 烏龍案過半

雙北哪些夜市低調又強？ 多人力推這一處：很多內行人才知道的美食

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇在雙北地區有哪些是低調又很強的夜市，不少人力推延三夜市。示意圖／聯合報系資料照片
原PO好奇在雙北地區有哪些是低調又很強的夜市，不少人力推延三夜市。示意圖／聯合報系資料照片

夜市是台灣最具代表性的特色文化之一，不少外國遊客來台多少都會體驗一下，而台灣每個縣市都有屬於自己特色的夜市，當中還有不乏擁有全國知名度，但有網友好奇雙北地區有哪些夜市是低調卻又很強的，不少人都指名北市大同區的「延三夜市」。

這名網友在PTT以「雙北有哪些夜市是低調強的？」為題發文，他表示雙北的夜市很多，比較高調的如士林、饒河、寧夏、師大等這些大家比較耳熟能詳，但其實像臨江街、南機場、樂華、湳雅等夜市其實也還不差，因此他很好奇雙北有哪些夜市算是低調強的？

老饕們紛紛推薦自己認同的夜市，「公館，但是顛峰期過了」、「景美也不錯，但是離市區遠了些」、「南機場有很低調嗎？」、「提到新北就只有湳雅夜市了」、「樂華低調？笑死，前幾天才去 每攤都要排隊」、「三和吧，逛膩延三跟寧夏可以去走走」、「龍山寺跟東園街夜市都比南機場好，南機場只是比較有名、人多」、「夜市還有分低不低調的，台北我只推寧夏隨便吃一攤都不容易踩雷」。

其中有不少人推薦位在台北市大同區的延三夜市，「延三很多熟門熟路才知道的美食」、「延三跟蘆洲」、「延三說你沒吃過，別說你懂台北」、「問就是延三」、「延三讚讚，比較少那種地瓜球炸雞排爛貨」。

夜市

延伸閱讀

他發現日本人1行為改變 好奇問「適合久居嗎？」眾人卻搖頭

住家沒車位又不想停戶外淋雨 網提1建議：日曬更麻煩

以為在日本！他赴陸驚「比台灣先進」 嘆：小確幸會害死我們

陸女列舉台灣8特點超驚訝 大讚台人有禮貌：非常喜歡說謝謝

相關新聞

雙北哪些夜市低調又強？ 多人力推這一處：很多內行人才知道的美食

夜市是台灣最具代表性的特色文化之一，不少外國遊客來台多少都會體驗一下，而台灣每個縣市都有屬於自己特色的夜市，當中還有不乏擁有全國知名度，但有網友好奇雙北地區有哪些夜市是低調卻又很強的，不少人都指名北市大同區的「延三夜市」。

生活上用得到！他懊悔小時候沒學這1技能 眾人鼓勵：現在就開始

為了不讓孩子輸在起跑點上，許多父母都會讓小孩去上才藝班，多一樣技能就比別人強，但這些才藝一定都有幫助嗎？有一名網友自曝對數字很遲鈍，讓他不免幻想若是能回到小時候，自己最想學的才藝就是「心算」。

黃仁勳最愛花娘小館蒼蠅頭！網猜跟童年記憶有關 老饕曝必點菜

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上月前往川菜餐廳「花娘小館」，他點名最喜歡吃蒼蠅頭，笑稱「那道菜這麼好吃，名字卻這麼可怕」。PTT討論「蒼蠅頭到底有什麼魔力？」不少人都稱讚該店的餐點「有媽媽的味道」，蒼蠅頭非常下飯，還有人認為，黃仁勳兒童時期培養的口味根本改不掉，所以一吃再吃。另有人推薦該店豆乾、肉絲、烘蛋、芷薑牛都是必點菜。

一樣都是紅瓶子…阿嬤煮飯拿錯啦！ 孫女嚇傻：差點酒精中毒

在許多料理中，透過添加米酒提色、去腥，以及增添香氣，尤其冬天將至，來上一碗麻油雞湯最能滋補。但近日一名網友吃了奶奶準備的「桂圓糯米飯」後，隔天早上差點爬不起來，原來，奶奶使用了「台酒91酒精」，讓網友們驚呼：「嚇死人」。

哪款老牌點心最難忘？觀光客指名要「它」老饕全淪陷：台灣必買

台灣有許多特色名產，例如鳳梨酥、貢糖、太陽餅、牛軋餅等等，其中有沒有哪一款是讓你一直念念不忘的？有一名大陸網友分享，日前從上司那裡收到一款來自台灣的點心，同事們都稱讚「超級好吃」，他回家後忍不住誘惑也拆了一包嘗鮮，那濃郁奶香令他久久難以忘懷，直呼「是去台灣必買的糕點」...

飛南韓旅遊很無聊？ 過來人曝「2關鍵因素」：自討苦吃

對許多人而言，第一次出國是難忘的經驗，不過一名網友透露，和家人首次出國，到南韓都在趕行程看古蹟逛百貨，自己也不太喜歡韓式料理，因此覺得整體旅遊很無聊。他直言花了兩萬多塊出國覺得好像沒有很值得，因此詢問大家「也覺得出國其實很花錢又沒什麼享受到嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。