雙北哪些夜市低調又強？ 多人力推這一處：很多內行人才知道的美食

夜市是台灣最具代表性的特色文化之一，不少外國遊客來台多少都會體驗一下，而台灣每個縣市都有屬於自己特色的夜市，當中還有不乏擁有全國知名度，但有網友好奇雙北地區有哪些夜市是低調卻又很強的，不少人都指名北市大同區的「延三夜市」。

這名網友在PTT以「雙北有哪些夜市是低調強的？」為題發文，他表示雙北的夜市很多，比較高調的如士林、饒河、寧夏、師大等這些大家比較耳熟能詳，但其實像臨江街、南機場、樂華、湳雅等夜市其實也還不差，因此他很好奇雙北有哪些夜市算是低調強的？

老饕們紛紛推薦自己認同的夜市，「公館，但是顛峰期過了」、「景美也不錯，但是離市區遠了些」、「南機場有很低調嗎？」、「提到新北就只有湳雅夜市了」、「樂華低調？笑死，前幾天才去 每攤都要排隊」、「三和吧，逛膩延三跟寧夏可以去走走」、「龍山寺跟東園街夜市都比南機場好，南機場只是比較有名、人多」、「夜市還有分低不低調的，台北我只推寧夏隨便吃一攤都不容易踩雷」。

其中有不少人推薦位在台北市大同區的延三夜市，「延三很多熟門熟路才知道的美食」、「延三跟蘆洲」、「延三說你沒吃過，別說你懂台北」、「問就是延三」、「延三讚讚，比較少那種地瓜球炸雞排爛貨」。