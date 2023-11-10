一樣都是紅瓶子…阿嬤煮飯拿錯啦！ 孫女嚇傻：差點酒精中毒

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的阿嬤料理時，誤用「台酒91酒精」。圖／擷自「Dcard」
一名網友的阿嬤料理時，誤用「台酒91酒精」。圖／擷自「Dcard

在許多料理中，透過添加米酒提色、去腥，以及增添香氣，尤其冬天將至，來上一碗麻油雞湯最能滋補。但近日一名網友吃了奶奶準備的「桂圓糯米飯」後，隔天早上差點爬不起來，原來，奶奶使用了「台酒91酒精」，讓網友們驚呼「嚇死人」。

一名網友在Dcard發文提到，日前奶奶特地準備「桂圓糯米飯」給自己補冬，然而米心沒煮透，原PO吃了一口底部有熟的部分，發現酒味相當濃厚，反覆確認奶奶的料理過程後才發現，原來奶奶使用的是「台酒91酒精」，此酒精濃度91%，煮米的水量相當稀少，米飯自然煮不熟。原PO表示，吃完10分鐘後，渾身發熱，隔天早上差點爬不起來，有「宿醉」的感覺。

網友們看到原PO奶奶所用的酒精，表示超級危險，且外包裝很容易跟一般米酒搞混，「你要慶幸沒有爆炸，這麼高濃度量夠且直接有火源可能整個燒起來」、「這真的很容易讓人誤會，尤其是老人家，也不會特別去注意」、「店家真的要注意，結帳多問一句是買酒精嗎？還是煮菜的米酒？不然真的會害死人」、「這跟紅標米酒長超像耶，我阿嬤家都是拜拜的時候才會買，害我突然很擔心他會不會也哪一天買錯」。

不過，也有網友表示雖然酒精濃度91%，但成分仍是米酒，只要正確稀釋還是可以作為料理使用，「雖然是91%但成份還是米酒呀」、「這是米酒精稀釋後一樣能做菜，跟消毒酒精不一樣，放心你沒事你只是醉了」、「放心啦，一口不會怎樣，加熱揮發後濃度應該是落在人類可飲用的範圍了，你就當做剛剛喝一杯shot就好」。

但也有網友認為安全起見，建議原PO還是到醫院檢查一下，「這樣很危險欸，75%很傷肝而且沒有處理過的，建議去掛腸胃科檢查一下」。

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