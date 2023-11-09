飛南韓旅遊很無聊？ 過來人曝「2關鍵因素」：自討苦吃

對許多人而言，第一次出國是難忘的經驗，不過一名網友透露，和家人首次出國，到南韓都在趕行程看古蹟逛百貨，自己也不太喜歡韓式料理，因此覺得整體旅遊很無聊。他直言花了兩萬多塊出國覺得好像沒有很值得，因此詢問大家「也覺得出國其實很花錢又沒什麼享受到嗎？」

一名網友今（9）日在PTT以「有人也覺得出國旅遊很花錢又沒什麼享受」為題發文，他表示第一次出國與家人跟團去韓國五天四夜，行程排的很緊，每個點幾乎都待不到兩個小時就要走了，覺得時間很趕，大部分時間都花在跑點，去的景點很多也很無聊，都是看古蹟、逛百貨，還有去公園。

原PO透露，因為自己不太喜歡韓式料理，所以覺得食物沒有很好吃，住的飯店也很普通，整體下來這次第一次出國只覺得蠻無聊的，沒什麼享受到的感覺。他直言，「花了兩萬多塊出國好像沒有很值得，出國的錢全部拿去吃美食可能還會比較開心」，並詢問「有人也覺得出國其實很花錢又沒什麼享受到嗎？」

對此，網友們直接點出2關鍵因素「跟團、不愛韓國食物」，造成原PO對第一次出國旅遊感到無趣。網友紛紛表示，「因為你跟團」、「跟團大部分都不好玩吧，主要就是方便又不用動腦」、「有跟韓國團都會瘋狂推銷」、「跟團就是這樣啊，行程跑一堆讓你覺得很豐富」、「跟團然後又跟家人是要怎麼好玩」、「跟家人一起還跟團，就算是去外太空也會覺得難玩啦」、「目前聽到說韓國不好玩的，都是跟團，而且是低價團，韓國要自由行才好玩！」

也有人回應，「有可能你本來就不喜歡韓國」、「不喜歡韓國食物就不應該去韓國行啊，自討苦吃」、「日韓都很無聊，一直吃一直逛而已」、「你才花兩萬是要多好啦」、「聽說只有韓劇迷才覺得韓國好玩」。