他驚見路邊機車「超狂擋泥板」 網笑：學生味十足
機車擋泥板多被用於遮擋路面的泥沙與積水噴濺到車體上，早期的台灣十分流行使用各種客制化擋泥板。近期，有民眾發現停在路邊的某輛機車竟用「1物」當擋泥板，讓他興奮得趕緊將其拍照並發在網路。
原PO在「路上觀察學院」分享一張路邊機車照，只見圖中的機車擋泥板竟是學生時期最常見的「綠色切割墊」，且從照片還可以看到該切割墊長期被使用的痕跡。意外發現這塊「超狂擋泥板」，讓他興奮地拍下照片並直言「這個擋泥板挺潮的」。
照片曝光，引起許多網友笑稱車主是懂得廢物利用的高手，「愛物惜物也不醜，真棒」、「真是高手」、「學生味十足」、「擋好擋滿，絕不噴一滴水」、「切割道路的狠人…」、「警察：所以你為什麼要拿奇異筆畫他的擋泥板？我：國小畫習慣了」、「考試順利擋泥板」。
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