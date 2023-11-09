他驚見路邊機車「超狂擋泥板」 網笑：學生味十足

對許多人而言，第一次出國是難忘的經驗，不過一名網友透露，和家人首次出國，到南韓都在趕行程看古蹟逛百貨，自己也不太喜歡韓式料理，因此覺得整體旅遊很無聊。他直言花了兩萬多塊出國覺得好像沒有很值得，因此詢問大家「也覺得出國其實很花錢又沒什麼享受到嗎？」

2023-11-09 21:31