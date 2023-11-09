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阿伯搭火車大聲唸咒語要「除妖」 眾人笑翻：鬼滅之刃看太多

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO搭自強號時看到前座有位阿伯不斷對著窗外唸咒語，還自稱自己是要除妖，讓她看了哭笑不得。 圖擷自爆料公社二社
原PO搭自強號時看到前座有位阿伯不斷對著窗外唸咒語，還自稱自己是要除妖，讓她看了哭笑不得。 圖擷自爆料公社二社

火車是許多人外出旅遊、通勤、出差等最佳交通工具，但也因為搭乘的人各式各樣，三不五時就會遇到讓人匪夷所思的狀況。有一名女網友今（9）日搭乘自強號時，車廂裡有名乘客不斷地對著窗外碎唸，甚至還比手勢要「抓妖」，她拍下影片PO到臉書上引起熱議。

從原PO在臉書「爆料公社二社」貼出的影片看到，在她左前方有位阿伯不斷地對著窗外碎唸咒語並咆哮，還頻頻做出手勢指著窗外。原PO說今天搭乘這班自強號時遇到這個情況，這名乘客被請下車時還跟列車長說要「除妖」，如果下車就沒辦法救台灣，看到這種情況也讓她覺得被逗樂了，還覺得列車長實在很辛苦。

影片一出笑翻眾人，「他就是大家在找的那位真正九叔的傳人啊」、「結果是列車長除妖了」、「給他一個便當吧，他應該是在抓『巴豆妖』」、「坐他隔壁的心理陰影面積？」、「車上確實有很多妖…巴豆妖（台語，肚子餓）」、「對著窗戶…所以看到的是自己？」、「所以到底除掉了嗎？」、「看來你很久沒照過鏡子了，否則怎不知道妖在哪」。

還有網友笑稱阿伯可能看太多日本知名動漫「鬼滅之刃」，「無限列車」、「鬼殺隊阿伯」、「大哥沒有輸」、「鬼滅之刃看太多了是不是？」、「這台是屍速列車還是無限列車？」

火車 自強號 鬼滅之刃

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