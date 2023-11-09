堪稱台版速食！為何台灣流行吃鍋 網分析3大優勢：國外找不到

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友發文提問，想知道台灣為什麼這麼流行吃火鍋。火鍋示意圖，圖片來源／Ingimage。
一位網友發文提問，想知道台灣為什麼這麼流行吃火鍋。火鍋示意圖，圖片來源／Ingimage。

在台灣，不管是節日聚餐、或是朋友相約吃飯，總會有人問「要不要吃火鍋」，甚至每個人都有自己的口袋名單。對此，一位網友疑惑，火鍋在台灣似乎一年四季都很流行，但自己吃過幾次後卻不懂哪裡特別，想知道火鍋到底為什麼這麼盛行？

原PO在Dcard上以「為什麼火鍋在台灣這麼紅 」為題發文表示，火鍋文化在台灣相當盛行，不管是平價個人鍋、或是多人同享的千元共鍋都有。原PO疑惑，雖然他經常看到身邊朋友在吃火鍋，但自己嘗試幾次後卻不理解魅力在哪，想了解火鍋在台灣會這麼流行的原因。

有不少網友表示，火鍋的魅力就在於選擇多樣，「因為火鍋這種飲食非常自由，想吃什麼食材、煮到多熟 都可以自己決定」、「有菜、肉、飯和麵、還有湯，能滿足什麼都想吃的我」、「當天想吃很多肉或菜都可以」。

也有人認為，火鍋的CP值高是一大主因，「因為有冰淇淋跟飲料可以吃到飽，CP值很高」、「價位從100多到500元都有，又適合家庭一起吃」、「 現在兩百元吃不到什麼東西了，要吃飽的話火鍋算不錯」。

還有網友指出，火鍋的優點在於方便，「一時間要找到可以讓我大爆吃肉跟菜、調理方式又不麻煩的地方，除了火鍋店我真想不到別的」、「火鍋真的超方便又好吃，在澳洲都找不太到這種小火鍋」、「自己在家煮也很方便」。

而台灣之所以火鍋店林立，有網友分析了幾個原因，「火鍋店面租金比熱炒租金便宜，因為沒有油煙是水煙」、「客人沒耐心等師傅好好炒菜，點完餐5分鐘就開始催菜，全都端給你自己煮比較快」、「門檻低，如果使用化學湯底更省錢，不用花高價請師傅、費錢費工」、「火鍋是台灣的速食，方便快速上桌，對你我、商家都方便」。

火鍋 Dcard 美食

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