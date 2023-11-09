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以為在日本！他赴陸驚「比台灣先進」 嘆：小確幸會害死我們

聯合新聞網／ 綜合報導
上海街景。 圖／ingimage
上海街景。 圖／ingimage

前AV導演圤智雨近來到中國大陸西塘、上海參加活動，他發現當地有2項優點勝過台灣，不禁大嘆優越感全消失，自己才是退化的一群，甚至直言「我們的小確幸可能會害死我們」。

圤智雨在Instagram發文，開頭就直言「中國比台灣先進」，他說這次到西塘古鎮與上海參加活動，身為首次到大陸的創意工作者，他大讚對大陸的印象非常好，尤其「餐費」和「垃圾問題」讓他很有感。圤智雨說不管在西塘或上海，吃東西都非常方便，而且價格又很便宜，外送的保溫也比台灣強，讓他直呼「以往我會有一種住天龍國的優越感，但這一次去到中國完全沒有這種感覺，因為我們弱爆了」。

另外垃圾的問題，圤智雨表示不知道比較偏遠的地區會不會有衛生偏差問題，但這次去的西塘和上海市容與垃圾問題，都好台灣太多太多了。他甚至還說沒有在這兩個城市裡看到垃圾亂丟的狀況，再加上街道平整乾淨，一度讓圤智雨有身在日本的錯覺。

在服務方面，台灣和中國大陸都差不多，但圤智雨認為以硬體角度來看，大陸還是比台灣強，他舉上海KTV為例，「他們的麥克風好到爆，包廂還會有空氣清淨的衣櫃，可以讓我們擺外套，讓外套不會有臭味。馬桶還是免治馬桶，包廂裡面還有專屬服務員，直接站在包廂裡面幫我們點歌」。

除此之外，圤智雨透露幾個有趣現象，多數人音樂素養不足；女生很有狼性、事業心；大陸人若與人口角，很害怕打架，因為打架的罰則很貴，所以如果發生口角，也只敢用「隔空開罵」的方式；很多人不知道Youtube、Google是什麼。

圤智雨表示自己沒有政治立場，藍綠白誰當選都與他無關，純粹只是把到大陸的感想寫出來，但連他這麼政治冷感的人，都看得出中國大陸根本不需要把台灣放在眼裡了，而台灣還停留在政治內鬥實在很愚蠢。圤智雨坦言去了一趟大陸後，讓他優越感完全消失，覺得我們才是退化的那一群，「我並不是要把中國講的天上有地下無，而是現實就是，我們的小確幸可能會害死我們」。

日本 上海 Instagram

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