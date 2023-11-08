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什麼地方都要「用」！台灣人聊天愛提1字 陸網爆共鳴：一開始超不理解

聯合新聞網／ 綜合報導
有大陸網友討論台灣人愛用的口頭禪，除了「蛤」和台語髒話，「用」竟然意外上榜，許多人表示自己的台灣朋友做什麼都愛說「用」。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
有大陸網友討論台灣人愛用的口頭禪，除了「蛤」和台語髒話，「用」竟然意外上榜，許多人表示自己的台灣朋友做什麼都愛說「用」。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

到了國外只要聽到有路人說「蛤」、「是怎樣」或者台語髒話，很可能就是台灣人。近日有大陸網友討論台灣人的口頭禪，發現台灣人在聊天時，很喜歡在語句中使用一個動詞，令他們直呼「一開始超級不理解」。

一名台灣網友莎莎寶堡在小紅書發文表示，之前發了一個文被大陸網友留言笑「台灣說話是怎樣的嗎？我聽起來很怪」，她則回覆留言反擊「蛤，不然是怎樣」。後來和朋友聊天抱怨此事時，朋友看到雙方對話笑翻，表示那聲「蛤」回覆，根本就是歹灣郎（台灣人），這令莎莎寶堡恍然大悟，原來自己已經親身示範台灣人怎麼說話，也直呼「笑死」，並發文分享整個過程。

該則貼文曝光後引來不少人留言，意外變成文化用語交流貼文，許多大陸網友開始討論台灣人除了「蛤」，還有什麼口頭禪，其中，有人提出和台灣人聊天時，對方很喜歡提到「用」，引來最多人共鳴，「我發現台灣人還喜歡說『用』，有時候我朋友表達讓我把事情放著她來做，她會說『我來用就好』」、「是！有時候碰一下我女友，她還會說『不要用我啦』」、「對啊！之前約一個女生出門，她問我頭髮『有用過嗎？』，後來才搞懂她在問我做髮型了沒」、「真的開始超級不理解，後來聽習慣了還好」、「真的！什麼都用『用』」。

還有人分享自己的經驗，「最驚訝的一點是，台灣人說不客氣會用『不會』代替，以前聽半島鐵盒的時候還沒發現」、「還有點名時候，台灣人會說『有』，而大陸人會說『到』」、「只要聽到『是怎樣』這句，基本上聽得出是台灣人」、「台灣人還喜歡用『抓』這個字，我老公就喜歡說，去哪裡的路上就『抓』兩個小時...」、「我到現在都還沒想通『你很機車』到底是什麼意思」。

大部分人則說「蛤」字是最經典的，已經變成台灣人的標記，「只要是台灣的，不論對方講話有沒有聽到，都會先蛤一聲」、「蛤真的很好用」、「我已經腦補口音了，我台灣朋友就經常這樣講」。

有大陸網友指出，台灣人聊天喜歡說「用」，引發許多人共鳴。圖／擷自小紅書
有大陸網友指出，台灣人聊天喜歡說「用」，引發許多人共鳴。圖／擷自小紅書

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