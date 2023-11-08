要存多少錢才敢生小孩？他分析3種養育等級 網讚太中肯

2024總統大選選戰如火如荼開跑，近日不少參選人都提出生養福利支票，也讓不少人好奇，究竟養小孩有多花錢。有網友在Dcard以「有多少錢你才敢生小孩？」為標題PO文，隨文並貼出一張花費表格，指出有統計估算出平均養一個孩子需要約570萬。

原PO也分享有人分析在台灣普遍對養育孩子有三種等級、心態及財力上的付出，通常分為「窮養模式」、「正常養育」，及「富貴養育」3種不同的方式。

文中解釋，窮養模式從出生到大學畢業約需260萬。這當中的過程是：媽媽產後在家坐月子，小孩從小就自己帶到上學，或有長輩親人幫忙顧小孩。孩子就學後讀書都是天才型的資優生，一路升學不用補習，讀的都是公立學校直至出社會工作，若把通膨因素考慮進去的話，原本約需203萬，會增加到將近260萬元左右。

其二便是正常養育，約需800萬元。其中的過程是媽媽可在月子中心1個月休養身體，孩子在學齡前可送托嬰中心或交由保母托嬰，也會給小孩補習，孩子日後讀書也不一定全是公立學校，這樣的花費原本約是624萬，納入通膨因素後，20年後大約會增加到800萬。

最後則是經費飆破千萬的富養模式。孩子成長的過程中，衣物都買專櫃童裝的新衣服，就學會加強課業不是參加補習班，而是選擇家教老師來教；等進入高中或大學後可出國留學，這些費用林林總總則粗估為1200萬元，相當於可買下雙北一間房子的價錢。

網友則留言表示：「問題從來都不是養小孩貴不貴，而是你的賺錢能力好不好」，有網友透露自己的現有存款喊生不起，表示自己也才剛存到100萬，有人認為若是雙薪家庭薪資總合達到13萬以上，才會考慮生子；還有不少網友貼出貓咪寵物圖，表示自己養育的是牠，幽默回應此話題。

也有網友討論起自己是如何被養育長大的，一名自稱是台大生的網友表示：「我是普通模式養大的，沒有富養，進台大以後真的辛苦」，也有網友抱怨自己是窮養模式出來的，父母卻要求孩子長大後富養他們，真的是「差別待遇」。