快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

要存多少錢才敢生小孩？他分析3種養育等級 網讚太中肯

聯合新聞網／ 綜合報導
要多少錢才能支付一個孩子從出生到大學畢業的費用，引起網友好奇及討論。圖為生育示意圖，圖片來源：Ingimage
要多少錢才能支付一個孩子從出生到大學畢業的費用，引起網友好奇及討論。圖為生育示意圖，圖片來源：Ingimage

2024總統大選選戰如火如荼開跑，近日不少參選人都提出生養福利支票，也讓不少人好奇，究竟養小孩有多花錢。有網友在Dcard以「有多少錢你才敢生小孩？」為標題PO文，隨文並貼出一張花費表格，指出有統計估算出平均養一個孩子需要約570萬。

原PO也分享有人分析在台灣普遍對養育孩子有三種等級、心態及財力上的付出，通常分為「窮養模式」、「正常養育」，及「富貴養育」3種不同的方式。

文中解釋，窮養模式從出生到大學畢業約需260萬。這當中的過程是：媽媽產後在家坐月子，小孩從小就自己帶到上學，或有長輩親人幫忙顧小孩。孩子就學後讀書都是天才型的資優生，一路升學不用補習，讀的都是公立學校直至出社會工作，若把通膨因素考慮進去的話，原本約需203萬，會增加到將近260萬元左右。

其二便是正常養育，約需800萬元。其中的過程是媽媽可在月子中心1個月休養身體，孩子在學齡前可送托嬰中心或交由保母托嬰，也會給小孩補習，孩子日後讀書也不一定全是公立學校，這樣的花費原本約是624萬，納入通膨因素後，20年後大約會增加到800萬。

最後則是經費飆破千萬的富養模式。孩子成長的過程中，衣物都買專櫃童裝的新衣服，就學會加強課業不是參加補習班，而是選擇家教老師來教；等進入高中或大學後可出國留學，這些費用林林總總則粗估為1200萬元，相當於可買下雙北一間房子的價錢。

網友則留言表示：「問題從來都不是養小孩貴不貴，而是你的賺錢能力好不好」，有網友透露自己的現有存款喊生不起，表示自己也才剛存到100萬，有人認為若是雙薪家庭薪資總合達到13萬以上，才會考慮生子；還有不少網友貼出貓咪寵物圖，表示自己養育的是牠，幽默回應此話題。

也有網友討論起自己是如何被養育長大的，一名自稱是台大生的網友表示：「我是普通模式養大的，沒有富養，進台大以後真的辛苦」，也有網友抱怨自己是窮養模式出來的，父母卻要求孩子長大後富養他們，真的是「差別待遇」。

生育

延伸閱讀

台男娶日女讚貼心不勢利 網：婚後不工作 口袋還是要夠深

她錄取資工系遭家人阻攔勸轉日文系 兄看衰：工程師會被AI取代

有口福！新潟中學營養午餐「一人一整隻松葉蟹」 軟嫩甘甜蟹肉讓學生大讚

年邁爺爺突跌倒 熊貓外送員見奶奶求救「棄車不顧伸援手」

相關新聞

要存多少錢才敢生小孩？他分析3種養育等級 網讚太中肯

經費飆破千萬的富養模式。孩子成長的過程中，衣物都買專櫃童裝的新衣服，就學會加強課業不是參加補習班，而是選擇家教老師來教；等進入高中或大學後可出國留學，這些費用林林總總則粗估為1200萬元，相當於可買下一間房子的價錢。

拉麵店冰水特別好喝？ 網曝1真相：有重生感

日式拉麵的湯頭、麵條口感多元，是不少饕客的選擇。而日前有網友發現，每次到拉麵店家，都會發現「冰水特別好喝」，令他好奇PO文求解。

好吃到停不了！外國客狂推「1點心」當伴手禮 台灣人皺眉：沒吃過也沒聽過

出國旅遊正夯，不少民眾也會趁回國時購買當地的特色伴手禮，與親朋好友分享國外旅遊的興致。日前，外國一名網友分享，朋友去台灣旅行後帶回來「1款點心」當伴手禮，沒想到她吃了一口後就回不去了，驚人的美味讓她忍不住大讚「好吃的不得了！」，更發文詢問「台灣的朋友...

他怨自助餐店「仗勢欺人」取消低收優惠 網怒：沒有人欠你

社會上有許多愛心店家設立待用餐、折扣餐點來幫助弱勢族群，不過日前有位低收入戶網友抱怨「真討厭仗勢欺人的店家，原本自助餐店讓低收入戶50元吃到飽，現在卻要取消」，不過貼文一出，許多網友批評「沒有人欠你，給低收入戶優惠不是應該的」。

出國旅遊一堆人徵旅伴！他疑惑「獨旅不好嗎」 網分析：撕破臉也沒差

不少人出國後，才發現一同旅遊的好友並不是適合的旅伴，因此會透過徵旅伴的方式，尋求志同道合的同路人。日前一名網友發文分享，在網路上看到許多徵旅伴的文章後感到疑惑，為什麼會想找完全沒見過面的人當旅伴？並好奇詢問其他網友的看法。

確定嗎？火鍋店用「這物」裝醬油她看傻 網兩派論戰：瞬間沒胃口

平時會用什麼容器裝調味料？有女網友在「路上觀察學院」分享，自己在火鍋店用餐時，竟看到店家用「清洗瓶」裝醬油，讓她忍不住發文直言「老闆這用途是裝醬油的嗎？你要確耶」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。