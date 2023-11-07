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他怨自助餐店「仗勢欺人」取消低收優惠 網怒：沒有人欠你

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自助餐店不再提供低收優惠。自助餐店示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
一名網友抱怨自助餐店不再提供低收優惠。自助餐店示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

社會上有許多愛心店家設立待用餐、折扣餐點來幫助弱勢族群，不過日前有位低收入戶網友抱怨「真討厭仗勢欺人的店家，原本自助餐店讓低收入戶50元吃到飽，現在卻要取消」，不過貼文一出，許多網友批評「沒有人欠你，給低收入戶優惠不是應該的」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文指出，他很討厭仗勢欺人的店家，有間店明明以前只要出示低收入戶證明，就可以只花50元自助餐吃到飽，但昨天（6日）卻突然公告一個月後要取消這個優惠，原PO氣炸表示「這樣我們到底要吃什麼？」

文章曝光後，引發許多網友撻伐「就是有你這種人，店家欠你這頓飯的嗎？」、「不要認為拿低收入戶證明就全世界欠你好嗎？可以吃土啊，現在很流行」、「你應該努力賺錢，不要這樣凹別人」、「你把店家的好心視為理所當然」、「又不是你吃後才公告不給低收優惠，店家還給你一個月時間找其他便宜的店」。

低收入戶 自助餐店 愛心

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