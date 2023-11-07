出國旅遊一堆人徵旅伴！他疑惑「獨旅不好嗎」 網分析：撕破臉也沒差

不少人出國後，才發現一同旅遊的好友並不是適合的旅伴，因此會透過徵旅伴的方式，尋求志同道合的同路人。日前一名網友發文分享，在網路上看到許多徵旅伴的文章後感到疑惑，為什麼會想找完全沒見過面的人當旅伴？並好奇詢問其他網友的看法。

原PO在Dcard發文，他認為若是剛認識不久就一起出國，應該很容易出現意見分歧，像是選擇餐廳、景點方面，而且還附帶潛在危險，可能被旅伴偷錢或是出意外，「當然這只是我自己想到的最壞情況」。原PO也表示，了解有些人是想要有同伴互相拍照或分攤旅費，但他認為獨旅的話就可以不用顧慮他人，想去哪就去哪，因此他好奇詢問網友徵旅伴的原因跟經驗。

對此，網友分析，「給自己認識新朋友的機會？朋友一起出國可能會有撕破臉的狀況，徵陌生人旅伴就算撕破臉之後也不見了」、「反正好友也可能會是雷旅伴，不如找網友看看」、「因為認識的要嘛沒錢、要嘛上班沒空，只能找志同道合的人賭個人品」、「吃飯也是個問題，有些想去的餐廳就不收單人客」。

不過也有網友表示無法理解，「我也無法理解為什麼要找陌生人一起旅遊，像我也獨旅慣了，去迪士尼也一個人，還不用忍受遇到雷旅伴的風險，連家人、情人、朋友這麼熟悉都有可能吵架了，更何況一個陌生人」、「認同，我也不懂幹嘛找不認識的旅伴，朋友沒空就自己玩啊，尤其有些徵男女不拘的，有夠危險」。

另外，也有過來人分享經歷，「前陣子有跟在版上徵到的旅伴一起去首爾旅遊喔，主要韓國有些餐廳一個人用餐要加錢或不收，所以想找旅伴，只有吃飯是一起，其他時間都是分開逛的，也很幸運遇到理念差不多、習慣也好的人，最後也如期成行，初次徵旅伴很成功」、「我上次去香港就是從頭到尾跟旅伴一起，出國前有先見面聊過覺得還行，但出國後覺得頗雷，以後不會想再全程徵旅伴了」。