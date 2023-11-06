確定嗎？火鍋店用「這物」裝醬油她看傻 網兩派論戰：瞬間沒胃口

平時會用什麼容器裝調味料？有女網友在「路上觀察學院」分享，自己在火鍋店用餐時，竟看到店家用「清洗瓶」裝醬油，讓她忍不住發文直言「老闆這用途是裝醬油的嗎？你要確耶」。

原PO透露，自己去火鍋店用餐時，轉頭竟看見店家用「沖洗瓶」裝醬油，忍不住發文直言「老闆這用途是裝醬油的嗎？你要確耶。」並在文章底下，特別寫上標籤「當媽應該都知道」。

貼文一出，立刻掀起網友兩派論戰，有些人認為不須大驚小怪，「不懂一堆說拿來裝醬油很噁心的是哪裡有毛病，馬桶造型的冰淇淋不也吃得很開心？試管酒不也喝得很開心？市面上醬料罐也是相同材質，哪有什麼衛生疑慮」、「乾淨的拿來用是可以接受」、「只是容器而已，只要適合、是新的，要怎麼用都可以吧」。

另一部分網友則不能接受用沖洗瓶裝調味料，「生過小孩的真心沒辦法接受看到這個裝醬油…」、「考慮到容器材質問題，覺得不適合混用吧」、「天啊，我一定不敢用」、「瞬間沒胃口」。

「沖洗瓶」是孕婦在自然產後，用來清潔被惡露附著會陰部的器具。而惡露指的是子宮內的胎盤碎片、黏膜組織與血液混合而成的殘餘物質，孕婦在產後會自然透過子宮收縮將惡露排出。