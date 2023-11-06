日本拉麵店「根本魔界」 他曝1規定：在台灣會被罵死

日本拉麵在台灣十分受歡迎，為了吃上一碗拉麵，許多人願意在門外排隊一兩個小時。不過不少日本拉麵店規定十分嚴格，在台部落客「日本人的歐吉桑」近日便分享一項規定，可能會被台灣顧客罵死，引發網友熱議，更讓他笑稱「日本拉麵店就是魔界的」。

「日本人的歐吉桑」在Facebook發文表示，有些日本拉麵店的規則比較嚴格，某次他在東京一家拉麵店用餐，發現沾麵相當好吃，但店內卻有一條「店外有人排隊時，店內客人不可以一邊看手機一邊吃拉麵」的規則，因此詢問台灣網友「能不能接受這條規則？」他解釋，雖然在日本用餐時，偶爾會看到這種不能看手機的拉麵店，但「我猜台灣拉麵店採用這規則的話，可能被客人罵死了。」

此外，「日本人的歐吉桑」還分享令他印象深刻的肢體衝突事件。當時福岡有家排隊人氣店，但有次一位客人吃完沒有馬上離開、一直待在店內，讓店外排隊客人爆氣，因此遭到毆打。他直言，其實日本拉麵店「就是魔界的」，尤其在鬧區拉麵店用餐時，遇到喝醉酒的人需要特別小心，「我們日本人很喜歡喝醉後再去吃拉麵，喝醉的人非常容易引起又離譜又超麻煩的糾紛。」

貼文引發網友討論，不少人紛紛表示贊同，「可以接受」、「很合理啊」、「認同！外面等候的客人都大排長龍了，哪來美國時間讓你久坐悠閒滑手機慢慢吃」、「吃完快走别佔位」、「畢竟這又不是吃到飽還是啥咖啡廳速食店，這樣規定還能理解，因為就是有人會拿手機看影片拖時間」、「很合理，將心比心，你在排隊時也希望裡面吃的人不要一直滑手機」。

不過也有網友無法接受，「在日本我可以接受，在台灣我不行」、「我會選擇不去吃這類店家，再好吃也沒用」、「台灣也有，看個人能不能接受就是了⋯⋯通常我只去一次當體驗」、「台灣現在超多拉麵店的規定也超嚴格的」。

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