麥當勞全盛期什麼時候？ 一票人點名「這時期」：半夜就開始排隊

知名連鎖速食品牌「麥當勞」是許多人的首選，曾推出的熱門兒童餐和遊戲區，也是許多人童年的回憶。然而近期卻出現「閉店潮」，台灣有好幾間麥當勞傳出關店。一名網友詢問「台灣麥當勞全盛時期是什麼時候」，引發熱烈討論，不少人點名「Hello Kitty時期」。

原PO在PTT發文表示，麥當勞已經在台灣快40年，在招牌、環境、品項和價格方面都有改變，例如曾經推出很多熱門兒童餐或加價購，然而近年則開始縮減人力，大量導入自動點餐機，不禁想問大家認為「麥當勞的全盛時期大概是什麼時候？」

文章吸引眾多網友討論，許多人指出麥當勞跟Hello Kitty合作時是巔峰，「排隊拿Kitty貓那時，一堆人翹班去買」、「Hello Kitty娃娃跟磁鐵時期」、「以前Kitty的時候萬人空巷，還被大人早上挖起來排隊」、「當年六點開門，半夜開始排Hello Kitty」、「2000年的Kitty貓玩偶到刪減兒童遊樂區時期吧」。

此外，網友也列出其他具代表性的全盛時期，「有快樂兒童餐的時候」、「有玩具的時候」、「2008年金融風暴的時候，79-99元超值午晚餐」、「79元超值晚餐，勁辣雞腿跟大麥克99元」、「世足杯」、「跟肯德基戰得有來有回的時候」、「懷念以前麥當勞報報一堆買一送一時」、「甜心卡推出後+大薯買一送一」。

但也不少人認為現在仍是全盛期，「還真的是現在，好像不受環境影響」、「全盛時期是現在，以前79，99套餐都嫌貴，現在3位數很便宜，排隊到爆」、「絕對是現在」、「現在也是全盛啊，其他也打不過他」。