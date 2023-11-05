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趨蟑新招！水晶肥皂滑到排水孔卡一個月 她驚：蟑螂明顯變少

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，以前洗衣服時，曾不小心讓水晶肥皂卡在排水孔，因為挖不出來，只能讓它慢慢化掉，結果那一個月家中蟑螂明顯減少。圖片來源／ingimage
一名女網友分享，以前洗衣服時，曾不小心讓水晶肥皂卡在排水孔，因為挖不出來，只能讓它慢慢化掉，結果那一個月家中蟑螂明顯減少。圖片來源／ingimage

「水晶肥皂」也能滅蟑！一名女網友分享，以前洗衣服時，曾不小心讓水晶肥皂卡在排水孔，因為挖不出來，只能讓它慢慢化掉，結果那一個月家中蟑螂明顯減少。貼文曝光後，也引發熱議。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享，以前念國中的時候，會自己把制服洗一洗，某天媽媽買了新的水晶肥皂，她洗一洗不小心滑走，水晶肥皂就這樣滑進了排水孔，怎麼夾也夾不出來，還越卡越深，後來過了一個月，肥皂終於化乾淨，而原PO也發現，這段時間蟑螂明顯變少。

對此，網友紛紛表示，「差一點衝去買肥皂塞排水管」、「被水晶肥皂燒到，我兒子超怕蟑螂，想買來放在家裡趨蟑」、「蟑螂減少，妳發現了很了不起的用途耶」、「這個故事告訴我們，要把肥皂丟進排水孔」。

也有留言說，「之前有個網友教，把水晶肥皂切碎碎的，放在蟑螂會出沒的角落，牠們會吃，吃過的會死掉，不知道是不是有效果（不能用香皂）」、「只能內服，不能外用。蟑螂會吃肥皂，但是因為腹部油脂被洗掉會死掉，不衝突」、「所有界面活性劑都可以阻止蟑螂，不只是肥皂，洗碗精、洗衣精、洗髮乳、沐浴乳都可以，稀釋之後倒在排水管周圍，蟑螂就不會靠近」。

事實上，肥皂、清潔劑含有界面活性劑，能溶掉蟑螂體節上氣門的蠟質與油脂，進而堵住其氣門，使蟑螂窒息而死。使用肥皂水滅蟑的重點，是要讓肥皂水流到蟑螂的腹部，在客廳、房間等不能隨意潑灑水分的地方，可將肥皂水裝在噴霧器裡，對準蟑螂噴灑。

蟑螂

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