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哪個大陸用語最好用？ 網友點名「這2字」超神無法取代

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來，越來越多人會使用「大陸用語」，網友點出「碰瓷」一詞大讚超傳神。圖片來源／ingimage
近年來，越來越多人會使用「大陸用語」，網友點出「碰瓷」一詞大讚超傳神。圖片來源／ingimage

近年來中國大陸短影音盛行，許多大陸用語更是深植人心。有網友詢問這些用語中，有沒有特別好用的詞彙，引起網友熱烈討論，更有人點出「超神的兩字」難以超越，沒有其他詞能取代。

一名網友在PTT以「大陸用語有什麼好用的詞彙嗎」為題發文，表示這幾年在許多APP、影片裡，都會接觸到許多大陸用語，雖然有些人看到會狂噓，「不過應該有些蠻好用的詞彙吧？」

文章引發網友討論，不少人貼出近年常見用語，「牛逼」、「走心」、「得瑟」、「學霸、學渣、太卷了、躺平」、「內卷也是」、「接地氣、質量，總統院長都愛用」、「其實低端高端還不錯，台灣原本應該叫社會底層跟金字塔頂端」。

其中，更有人點出「碰瓷」一詞，大讚這兩字很好用，「碰瓷真的很傳神」、「碰瓷很神，台灣找不到替代的」、「就是碰瓷了啊」。也有網友解釋，因為這些形容詞都會連結到具體的名詞，因此很傳神。

碰瓷源自北京方言用語，指騙徒故意讓他人摔壞假貨藉此詐財，要求對方以高價真品或高額金錢賠償。後來也引申為故意製造假車禍等，藉以敲詐勒索他人的行為。

詐騙

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