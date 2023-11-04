不再有禮？他赴日旅遊遇「無禮日本人」 一票人超有感引熱議

日本以「禮儀之國」著稱，總是給人彬彬有禮的好印象。但近日一名網友分享，自己到日本旅遊，卻遇到好幾個沒禮貌的日本人，顛覆他先前對日本的印象，讓他感到衝擊與不解，不禁感嘆「日本人有禮貌已經是過去式了嗎？」

原PO在PTT發文表示，近期他在日本旅遊，旅程中卻接連遇到好幾個「無禮的日本人」，且不只是店員，連路人也很沒禮貌，「這跟我幾年前來日本的印象非常不同，到底是什麼原因造成這樣的？」

文章引發網友討論，許多人紛紛表示同感，「有感，上次走在新宿被不知名人士踢腳，回頭看一眼還被罵髒話」、「中國人太多吧，用英文問路也被瞪轉身走」、「你被發現是外國人了」、「日本人現在好像對於遊客太多很不滿」、「大部分日本人都覺得台灣人比較有禮貌」、「雖然聽起來很像世代歧視，但日本20歲跟60歲素質真的有差」。

不過，也有網友認為並非所有日本人都這樣，「會嗎？上禮拜去日本人都還是很友善有禮貌啊」、「阿肥我一人去一般的日料店都很和善啊」、「在東京去買東西店員都蠻親切的阿，問是台灣人後笑容滿面，還跟我小聊了一下」。