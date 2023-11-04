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沒人敢綁？「1髮型」在台退流行 過來人曝心酸：醜了18年

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都認為Allback馬尾頭相當難駕馭。 圖／canva
不少人都認為Allback馬尾頭相當難駕馭。 圖／canva

多數女生都是愛漂亮的，不管是穿著還是髮型，都會隨著時代改變。近期有網友發現，最近在路上很少會看到有女生「把整個頭髮綁起來」，不少人點出原因，「太考驗顏值和頭型了」。

一名女網友在Dcard發文，她貼出了一張藝人章子怡把頭髮全都往後綁，露出額頭的照片，並表示，現在在路上很少看到女生像這樣整個頭髮綁起來的，比較常看到瀏海遮住額頭還有留長頭髮的，很想知道是什麼原因。

不少人點出原因，「因為我不像章子怡這麼漂亮」、「我有個朋友都這樣綁，因為她很正所以漂亮，啊我哦？就兵馬俑」、「妳要是長得不夠漂亮，綁這樣只會像個男人，然後跟流行也有關」、「髮際線不好看，這髮型考驗顏值和頭型」。

章子怡常綁Allback頭。(取材自微博)
章子怡常綁Allback頭。(取材自微博)

也有過來人分享辛酸淚，「我大學以前都這樣綁，醜18年」、「因為我禿頭，綁起來像阿哥」、「因為醜，我就是這樣」、「我高中以前都是這個髮型，然後就悲傷的發現髮際線越來越高」、「我國小綁這樣拍證件照，照片超醜，後悔中」。

有網友也分享自己觀察，「日本女生我覺得10個有8個有瀏海，據認識的日文老師表示，露出額頭會比較讓人認為兇或是較有個性，所以多數女性選擇瀏海，反觀台灣女生我覺得露出額頭比例相對較高，但All back真的太吃顏值，只有在家裡才這樣，出去還是放幾根毛多少修飾一下」。

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