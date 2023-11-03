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旅行業即起可賣明年3月1日後赴陸團體行程 業者曝「這類城市」優先

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不自駕要如何帶父母去日本自由行？ 網建議：1方法最快

聯合新聞網／ 綜合報導
日本河口湖與富士山一景。圖／ingimage
日本河口湖與富士山一景。圖／ingimage

日本離台灣很近，是許多民眾出國旅遊的首選。日前有位網友表示，女同事想帶父母到日本自由行，但他們不自駕，好奇「哪些地區合適？不要都是走路、人太多的行程」。對此，不少網友狂推「就是跟團，不走路又不自駕，跟團點到點最適合」。

一名網友在PTT發文表示，女同事想帶父母自由行，詢問他「不自駕的話，哪裡可以玩呢？」他補充「東京對方說不行，絕對會走到翻臉，大阪也要走滿多路的，北海道太大也不行，沖繩如果不自駕不方便」，因此原PO幫忙求助網友「日本哪些地區適合帶父母走走？」

對此，多數網友推薦跟團，直言「旅行社跟團就不用走路了啊」、「搭計程車啊」、「跟團最方便，也不用排行程」、「找當地的觀光團啊」、「真心建議你跟團，不要高估老人家的體力」、「不自駕又不走路，你幹嘛不跟團？」、「不要帶長輩自由行，去跟團比較好，要罵也罵旅行社」、「跟團是會怎樣？就直接跟旅行社啊」、「直接跟旅行社談私人小團，想要什麼行程就先談好」。

但也有人推薦一些適合的地區景點，「河口湖」、「可以往大都市走」、「石垣島，下機場直達渡假村」、「京都跟北海道都挺適合老人家」、「去九州啦，機場在市區，出門鐵道旅」、「千葉不錯，千萬不要到東京市區」。

旅行社 日本 自由行

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