噁！豆腐乳成分多加這1味 網笑翻：誠實商人

現在的食品都會在包裝上標註品名、製造成分、日期等相關事項，讓民眾可以清楚知道食品製作的內容物有哪些。不過有網友就分享一張大陸民眾拍下豆腐乳標籤的照片，當中製作原料竟然出現一種讓人匪夷所思的東西，網友們看了也嘖嘖稱奇。

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，一位大陸民眾拿著豆腐乳的瓶子，瓶身上的標籤寫著黃豆、水、茶油、植物油、辣椒、食用鹽等總共11種製造配料，但讓人眼睛為之一亮的是竟然出現「屎」這個東西，民眾還驚訝地說「看了一百次，我確定這個字是『屎』，天啊」。

大陸有民眾發現豆腐乳的製造原料竟然出現「屎」，但有網友質疑照片可能是竄改過的。 圖擷自爆廢公社二館

照片曝光後，許多網友看了笑翻，「難怪味道這麼特別」、「是人的還是動物的？」、「提味用不行嗎？」、「純天然最健康」、「好吃的秘訣被你發現了」、「真材屎料啊」、「毒門秘方」、「寫人中黃，不是更好看？」、「很誠實的商人」、「至少誠實」、「這麼誠實的生意人一定要給讚」、「第一次覺得彼岸的人真誠實」、「笑死，還真誠實」、「童叟無欺」、「這麼誠實的老闆不多了」。

但也有人質疑照片可能是修改過的，「會不會是P的？網路照片只有這一張」、「P圖的吧？」、「謠言止於智者，不會有人當真這麼笨吧」、「是竄改過的照片，已闢謠。上次有類似的新聞，發了類似照片，被臉書官方刪除」。

其實大陸之前就曾經爆出類似的案例，臭豆腐包裝上的原料成分也是出現「屎」字，後來證實是被人合成字體上去，當時臭豆腐公司第一時間出面闢謠，並且向公安機關報案。而豆腐乳的案例雖然和臭豆腐是不同產品，但都一樣的用「屎」抹黑，製造話題套路。