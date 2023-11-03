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噁！豆腐乳成分多加這1味 網笑翻：誠實商人

聯合新聞網／ 綜合報導
豆腐乳示意圖，與本文無關。圖／聯合報系資料照
豆腐乳示意圖，與本文無關。圖／聯合報系資料照

現在的食品都會在包裝上標註品名、製造成分、日期等相關事項，讓民眾可以清楚知道食品製作的內容物有哪些。不過有網友就分享一張大陸民眾拍下豆腐乳標籤的照片，當中製作原料竟然出現一種讓人匪夷所思的東西，網友們看了也嘖嘖稱奇。

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，一位大陸民眾拿著豆腐乳的瓶子，瓶身上的標籤寫著黃豆、水、茶油、植物油、辣椒、食用鹽等總共11種製造配料，但讓人眼睛為之一亮的是竟然出現「屎」這個東西，民眾還驚訝地說「看了一百次，我確定這個字是『屎』，天啊」。

大陸有民眾發現豆腐乳的製造原料竟然出現「屎」，但有網友質疑照片可能是竄改過的。 圖擷自爆廢公社二館
大陸有民眾發現豆腐乳的製造原料竟然出現「屎」，但有網友質疑照片可能是竄改過的。 圖擷自爆廢公社二館

照片曝光後，許多網友看了笑翻，「難怪味道這麼特別」、「是人的還是動物的？」、「提味用不行嗎？」、「純天然最健康」、「好吃的秘訣被你發現了」、「真材屎料啊」、「毒門秘方」、「寫人中黃，不是更好看？」、「很誠實的商人」、「至少誠實」、「這麼誠實的生意人一定要給讚」、「第一次覺得彼岸的人真誠實」、「笑死，還真誠實」、「童叟無欺」、「這麼誠實的老闆不多了」。

但也有人質疑照片可能是修改過的，「會不會是P的？網路照片只有這一張」、「P圖的吧？」、「謠言止於智者，不會有人當真這麼笨吧」、「是竄改過的照片，已闢謠。上次有類似的新聞，發了類似照片，被臉書官方刪除」。

其實大陸之前就曾經爆出類似的案例臭豆腐包裝上的原料成分也是出現「屎」字，後來證實是被人合成字體上去，當時臭豆腐公司第一時間出面闢謠，並且向公安機關報案。而豆腐乳的案例雖然和臭豆腐是不同產品，但都一樣的用「屎」抹黑，製造話題套路。

之前大陸曾爆出臭豆腐包裝上的原料被竄改過。 圖擷自抖音
之前大陸曾爆出臭豆腐包裝上的原料被竄改過。 圖擷自抖音

臭豆腐

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