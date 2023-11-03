手搖飲命名太文青找不到「綠茶」 他疑惑：這樣比較高級？

許多人稱台灣為「手搖杯王國」，各大品牌競爭激烈。業者為了吸引消費者，除了在飲料口感、配料力求創新外，也會想出許多具創意性的飲料名稱。但一名網友發現，部分店家的飲料名稱讓他無法一眼明白，引來許多共鳴「希望大家都能寫得淺顯易懂」。

一名網友在Dcard發文提到，日前去買手搖飲料時，想喝綠茶但反覆看菜單卻沒找到，後來詢問店員才發現，原來該店的綠茶被稱為「香片姍姍」。原Po觀察，台灣手搖的命名方式大致分為兩種，一種是簡單易懂，能看出是哪種茶類及配料的品名，另一種品名雖然具備創意，但需要詢問店員才能得知是哪種飲料，讓他不禁懷疑，這樣無法讓人一眼看懂的命名方式，真的比較「高級」嗎？

對於原Po的疑惑，網友們感到超有共鳴，「我都會用僅有的英文單字去猜該飲品到底是什麼，希望大家都能寫得淺顯易懂」、「我覺得是可以花俏，但至少要寫到品名吧，不然對店員或客人都很困擾欸」、「非常討厭『文青』感的命名，直接一點不好嗎」、「簡單就好！去買來喝為的是喜歡它的茶飲，不是因為名字特別才去買」。

但也有網友認為，特殊的命名可以讓消費者更印象深刻，「難記的品名初期較難吸引受眾，但熱度起來後，能讓受眾主動去了解它，而且印象會比較深刻」、「以前《我可能不會愛你》（台劇）很紅時有喝到一款手搖叫『鮮榨橙柚青』（女主角程又青），覺得這種取名就很讚」。