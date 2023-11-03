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大巨蛋演唱會誰首唱？ 他狂推「華語歌壇護國神山」

聯合新聞網／ 綜合報導
大巨蛋邁入正式營運階段。記者黃義書／攝影
大巨蛋邁入正式營運階段。記者黃義書／攝影

台北大巨蛋萬人測試賽在即，北市府10月20日核准使用執照，大巨蛋將可辦賽事及活動。這代表等了32年的大巨蛋，將邁入正式營運階段。PTT網友討論「最有資格第一個在大巨蛋舉辦演唱會的歌手」，許多人點名五月天、周杰倫張惠妹蔡依林等知名歌手，此外也有不少人點名前台北市長柯文哲

台北市長蔣萬安10月27日開箱大巨蛋後，預計11月辦2場測試賽，包含11月14日第一次「閉門測試賽」、對外開放的測試賽11月18日登場，1.2萬名觀眾可免費入場，12月3日則預計辦亞錦賽。

一名網友在PTT發文表示，大巨蛋將成為歌手舉辦演唱會的場地之一，他認為周杰倫是最適合第一個在大巨蛋開唱的歌手。他說希望第一場演唱會的歌手是台灣人，並且擁有能讓六萬個座位坐滿的高人氣，點名周杰倫、張惠妹、蔡依林等人都很適合。

該網友表示，周杰倫是台灣第一天王，也是華語歌壇的「護國神山」，在亞洲歌壇地位堪比麥可傑克森，非常有資格成為亞洲歌壇代言人，由他來開箱大巨蛋的話，一定能博得滿堂彩。

其他人則留言點名「周董」、「蔡依林、阿妹都會滿」、「五月天、周杰倫、蘇打綠」、「五月天，滷蛋現在只會常叫人唱」、「五月天吧，塞滿不是問題」、「伍佰老師」、「五月天，開幾場就滿幾場」、「玖壹壹、茄子蛋、告五人」、「五月天、阿妹、蔡依林」、「五月天也有人氣，不過周杰倫有能力創下國際級產值，而且周是獨唱歌手，他開箱最適合」、「我支持伍佰老師，六萬人的卡拉ok場讚，周杰倫也很棒，但我看他大概會帶一堆小弟來」。

另外還有不少人點名政治人物，許多人建議找柯文哲來，紛紛留言「台灣的選擇柯文哲」、「柯文哲，全台募款餐會」。另外也有人點名立委高嘉瑜、副總統賴清德等人。

大巨蛋 柯文哲 PTT 周杰倫 蔡依林 賴清德 高嘉瑜 張惠妹

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