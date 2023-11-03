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寶特瓶底部凹凸不平有原因 防止遇一狀況就「站不住腳」

聯合新聞網／ 綜合報導
寶特瓶之所以底部都沒有設計成平坦狀，是以防瓶身膨脹站不穩。圖片來源／ingimage
寶特瓶之所以底部都沒有設計成平坦狀，是以防瓶身膨脹站不穩。圖片來源／ingimage

現在許多市售的飲料，都會採用寶特瓶來包裝，不只密封效果好，能夠保留飲料的風味，而且用完的瓶子也能夠回收，達成環保的功效。而多數寶特瓶在設計上，底部通常都是呈現凹凸不平的樣貌，其實也是有原因的。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，寶特瓶底部之所以要設計成凹凸的形狀，是為了讓寶特瓶的穩定性更好。由於寶特瓶在開封後等狀況，瓶身其實有膨脹的可能，因此如果底部一開始就設計成平的，一旦遇到膨脹，就會變成圓弧狀。

屆時，寶特瓶就會因為底部不穩，最終站立不住傾倒。而如果設計成凹凸形狀，那麼即使稍微有點膨脹現象，瓶身還是能維持穩定性，不容易隨便就倒下。

特別像是可樂、汽水這些碳酸飲料，只要稍微搖晃，原先溶於飲料中的碳酸就容易排出，更容易造成瓶身膨脹。因此在碳酸飲料的設計包裝上，更會明顯做出不同造型的底部，以防膨脹時出差錯。

日本

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