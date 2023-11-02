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德製不夯了？網諷「不壞要求神」 歪樓談德國這美食：台灣才是第一

聯合新聞網／ 綜合報導
「德國製造」話題引不少老饕歪樓，紛紛點名德國食物不合胃口。示意圖／Ingimage
「德國製造」話題引不少老饕歪樓，紛紛點名德國食物不合胃口。示意圖／Ingimage

台灣人常將「德國製造」視為一種品質保證，德國在各領域也都有許多世界聞名的品牌，累積了許多忠實粉絲。不過近日卻有一名網友表示，儘管德國製造有口皆碑，深受百姓喜愛，但難免摻雜弱項，因此好奇詢問鄉民「德國有品質差或不好用的產品嗎？」

一名網友在PTT以「德國有不好用的東西嗎？」為題發文，他指出，德國製造一向是品質保證，尤其在汽車、家電領域廣受信賴，因此好奇發問「德國是否也有出產過爛產品？」

該篇貼文引發網友共鳴，「德國家電要求神保佑不要壞」、「德國高鐵，有口皆呸」、「火車，跟當地人打交道先罵火車就對了」、「他們自己都笑，德國地鐵準時才是意外」、「德國手工藝盛行，拋錨基本上都是標配」、「過保後的BMW」、「妥善率吧，德國車過於環保」、「德國很多刷卡機要插卡和輸入PIN碼，機器超舊又爛」、「Me 163戰鬥機，看過戰史就知道不好用」、「軍武，列車炮、巴黎炮」「半導體機台」、「德國小孩會爆氣拆電腦」、「德國保養品不好用，刺鼻味臭死」。

另外，也有不少老饕歪樓，反點名起德國食物，「德國豬腳不合胃口，台灣豬腳才是第一」、「香腸不怎麼樣，可能是台灣的吃慣了」、「德國酸菜很難吃」、「葵花油」、「忘記是德國早餐還晚餐，有夠冷」、「豬腳真的要挑，餐廳吃過超鹹，路邊攤也有超香的」、「吃的也爛到爆炸，去過就幻滅的地方」。

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