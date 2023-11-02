他不解為何高雄輕軌評價兩極？網指問題點：和歐洲不一樣

住處附近有便捷的大眾運輸能使用，是許多租屋及購屋族看房的首要條件之一。不過近日有網友提問，指出建物蓋在大眾運輸附近應不是會讓房價扣分的選項，為何民眾對高雄輕軌的評價卻好壞參半，讓他不解，「輕軌算是嫌惡設施嗎」？

原PO近日在PTT上發文提問，不解為什麼民眾對高雄輕軌的意見分歧大，部分人認為有助房價上漲、也有人對此抱怨連連。他想知道國外其他也設有輕軌的地方，民眾的意見是否同樣兩極。

有網友指出輕軌的痛點，「蓋在最塞的地方擋路當然是嫌惡設施」、「整個市區要避開輕軌很難，除非只在輕軌圈內或圈外活動，不然遇到就是要等」、「在郊區或低車流量的地方沒問題，但它蓋在市區高流量主幹道，還是平面的輕軌」、「輕軌速度太慢也沒絕對路權，很難通勤」。

有人認為輕軌的利大於弊，「其實長輩喜歡搭輕軌，因為公車比較晃，上下車也不方便」、「只要不緊鄰輕軌，走路5分鐘內會到的都加分」、「看觀光客都很喜歡」，其他網友則指出，加不加分取決於每個人看的角度不同，「都是離站點近加分，離軌道近扣分，加分扣分都比捷運少」、「買賣房屋的時候不是，住的時候是」。

還有網友表示，這和台灣的交通條件有關，「台灣就車太多在排擠大眾運輸」、「其實台灣很適合大眾運輸只是太依賴汽機車自駕，不過有些市區道路連人行道都很少，會影響搭乘大眾運輸意願」。

內行人也點出歐洲輕軌與台灣的不同，「歐洲的人口和車流密度跟台灣一樣嗎？歐洲有那麼多機車嗎？」、「巴黎的輕軌是蓋在外環」、「歐洲很多城市只給輕軌C級路權，而且很常在交通繁忙區跟一般車輛一起開，不另設專用道，跟公車一樣」。