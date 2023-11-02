快訊

孵蛋32年營運剩38年 大巨蛋將由遠雄經營還是球團認養？

台南男遭控恐嚇要滅吳釗燮全家 法官判無罪「原因曝光」

肉要最後吃！營養師曝吃蛋白質優先順序 「手掌測量法」教你推算蛋白質份量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他不解為何高雄輕軌評價兩極？網指問題點：和歐洲不一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT上發文提問，想知道為何民眾對高雄輕軌的評價兩極。高雄輕軌示意圖，本報資料照片
網友在PTT上發文提問，想知道為何民眾對高雄輕軌的評價兩極。高雄輕軌示意圖，本報資料照片

住處附近有便捷的大眾運輸能使用，是許多租屋及購屋族看房的首要條件之一。不過近日有網友提問，指出建物蓋在大眾運輸附近應不是會讓房價扣分的選項，為何民眾對高雄輕軌的評價卻好壞參半，讓他不解，「輕軌算是嫌惡設施嗎」？

原PO近日在PTT上發文提問，不解為什麼民眾對高雄輕軌的意見分歧大，部分人認為有助房價上漲、也有人對此抱怨連連。他想知道國外其他也設有輕軌的地方，民眾的意見是否同樣兩極。

有網友指出輕軌的痛點，「蓋在最塞的地方擋路當然是嫌惡設施」、「整個市區要避開輕軌很難，除非只在輕軌圈內或圈外活動，不然遇到就是要等」、「在郊區或低車流量的地方沒問題，但它蓋在市區高流量主幹道，還是平面的輕軌」、「輕軌速度太慢也沒絕對路權，很難通勤」。

有人認為輕軌的利大於弊，「其實長輩喜歡搭輕軌，因為公車比較晃，上下車也不方便」、「只要不緊鄰輕軌，走路5分鐘內會到的都加分」、「看觀光客都很喜歡」，其他網友則指出，加不加分取決於每個人看的角度不同，「都是離站點近加分，離軌道近扣分，加分扣分都比捷運少」、「買賣房屋的時候不是，住的時候是」。

還有網友表示，這和台灣的交通條件有關，「台灣就車太多在排擠大眾運輸」、「其實台灣很適合大眾運輸只是太依賴汽機車自駕，不過有些市區道路連人行道都很少，會影響搭乘大眾運輸意願」。

內行人也點出歐洲輕軌與台灣的不同，「歐洲的人口和車流密度跟台灣一樣嗎？歐洲有那麼多機車嗎？」、「巴黎的輕軌是蓋在外環」、「歐洲很多城市只給輕軌C級路權，而且很常在交通繁忙區跟一般車輛一起開，不另設專用道，跟公車一樣」。

高雄輕軌 大眾運輸 路權 PTT 公車

延伸閱讀

新北捷運中和光復線有譜 網質疑終點設在台北市區「不太對勁」

空服員揭商務艙旅客「有分3等級」 網一看服務驚：果然錢多的是老大

影／外送員機車設「行動追劇箱」 網曝：危險駕駛會開罰

路過都沒人…為何銀樓可以屹立不搖 內行揭3原因：台灣金子不一樣

相關新聞

他不解為何高雄輕軌評價兩極？網指問題點：和歐洲不一樣

住處附近有便捷的大眾運輸能使用，是許多租屋及購屋族看房的首要條件之一。不過近日有網友疑惑，指出建物蓋在捷運附近應不是會讓房價扣分的選項，為何大眾對高雄輕軌的評價卻好壞參半，讓他不解，「輕軌算是嫌惡設施嗎」？

漢堡王來台逾30年！分店數卻跟麥當勞差5倍 老饕揭密：北部最佛

台灣速食店百家爭鳴，各有各的擁護者。不過有一名網友好奇，漢堡王只比麥當勞晚6年引進台灣，分店數就差了3、4倍，然而論美味程度，他認為兩者是旗鼓相當的，因此好奇詢問網友「為何漢堡王分店這麼少」？

空服員揭商務艙旅客「有分3等級」 網一看服務驚：果然錢多的是老大

為了讓旅程更舒適，能享受更好的服務品質，有些旅客出國搭飛機會選擇「商務艙」，但其實商務艙也有分等級，而且從機票就能看出來。一名空服員分享，有三種商務艙機票會特別標．．．

女律師做筆錄嗨吃三寶飯 遭同行急問「當事人沒事吧」一問原因嚇呆

各行各業都有一些小迷信，像消防員上班時會避免吃鳳梨和芒果，因為消防工作是和時間賽跑搶救人命，一定不能「旺」也不能「忙」，一旦消防員很忙就意味著民眾可能出大事。一名女律師也分享關於圈內...

是在爬樓梯還是爬山？驚見「不對稱樓梯」 內行人：比傳統樓梯更安全

現代住家大多為多樓層的房屋，部分沒有電梯的公寓便仰賴樓梯連接上、下樓層。近日，有眼尖的網友發現，某店家的樓梯並非尋常的樓梯，看似相當陡峭不好走，然而，這樣的樓梯設計實際會讓上下樓梯更加順暢。

路過都沒人…為何銀樓可以屹立不搖 內行揭3原因：台灣金子不一樣

走在台灣路上總是能看到銀樓和珠寶店，以台南來說，位於中西區西門路二段就是當地著名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。