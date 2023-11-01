女律師做筆錄嗨吃三寶飯 遭同行急問「當事人沒事吧」一問原因嚇呆

各行各業都有一些小迷信，像消防員上班時會避免吃鳳梨和芒果，因為消防工作是和時間賽跑搶救人命，一定不能「旺」也不能「忙」，一旦消防員很忙就意味著民眾可能出大事。一名女律師也分享關於圈內的一項潛規則，就是會避免吃「三寶飯」，她曾在警局做筆錄，跟著警察一起訂三寶飯，還發文分享美食照驚呼「某某派出所吃很好」，結果引來同行律師關切，一問才知道背後原因。

律師陳宇安在抖音帳號「巴毛律師」上分享一個律師界才知道的潛規則，當時她剛執業沒多久，就去警察局陪當事人偵訊，到了吃飯時間，和警察們一起訂了三寶飯便當，便當菜色也相當豐盛，警察還和她分享了一條香腸，有雞、有鴨和香腸，不禁讓人看了口水直流，巴毛律師很高興地拍照，並在臉書發文大讚「某某派出所吃很好」。

結果該則貼文發布後，竟然引來同行關切，對方劈頭就問「妳當事人沒事吧？」，這令她感到相當疑惑，對方才解釋「妳說（便當）裡面有雞有鴨還有香腸哎，所以就是羈押又延長的意思」，巴毛律師頓時恍然大悟，原來雞、鴨的諧音就是羈、押，然後香腸的台語又是「鹽腸」，聽起來就像「延長」，難怪律師上班會盡量避免吃這三種食物。

巴毛律師也表示，有網友看到影片肯定會酸說「原來你們律師不是靠實力，都是靠這些運氣哦」，她則反擊解釋，人在世上有哪一件事情沒有運氣的成分，執業律師們當然有訴訟的實力，只是如果行業有一些需要避諱的規則上，還是會盡量避免。

影片曝光後引發熱烈討論，許多網友留言，「哇，是諧音梗耶」、「這個如果去律見，老前輩或會客菜業者就會跟你說了」、「感覺跟工程師都會在機台放乖乖的道理一樣」、「就像是理工大樓儀器上的綠乖乖，還有診所裡不能出現的芒果跟鳳梨酥」。