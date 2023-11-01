快訊

女兒恐有智能障礙風險 洪詩自責：把不好的基因給寶寶

台南火車站「醜」迎台南400？黃偉哲：台鐵對不起市民

好天氣持續到周末！明白天上看30度 下周再迎東北季風

女律師做筆錄嗨吃三寶飯 遭同行急問「當事人沒事吧」一問原因嚇呆

聯合新聞網／ 綜合報導
有律師表示，曾經發文分享在警局吃三寶飯，遭到同行關切問「妳當事人沒事吧？」，一問才知道原來圈內有一個小迷信。圖／聯合報系資料照
有律師表示，曾經發文分享在警局吃三寶飯，遭到同行關切問「妳當事人沒事吧？」，一問才知道原來圈內有一個小迷信。圖／聯合報系資料照

各行各業都有一些小迷信，像消防員上班時會避免吃鳳梨和芒果，因為消防工作是和時間賽跑搶救人命，一定不能「旺」也不能「忙」，一旦消防員很忙就意味著民眾可能出大事。一名女律師也分享關於圈內的一項潛規則，就是會避免吃「三寶飯」，她曾在警局做筆錄，跟著警察一起訂三寶飯，還發文分享美食照驚呼「某某派出所吃很好」，結果引來同行律師關切，一問才知道背後原因。

律師陳宇安在抖音帳號「巴毛律師」上分享一個律師界才知道的潛規則，當時她剛執業沒多久，就去警察局陪當事人偵訊，到了吃飯時間，和警察們一起訂了三寶飯便當，便當菜色也相當豐盛，警察還和她分享了一條香腸，有雞、有鴨和香腸，不禁讓人看了口水直流，巴毛律師很高興地拍照，並在臉書發文大讚「某某派出所吃很好」。

結果該則貼文發布後，竟然引來同行關切，對方劈頭就問「妳當事人沒事吧？」，這令她感到相當疑惑，對方才解釋「妳說（便當）裡面有雞有鴨還有香腸哎，所以就是羈押又延長的意思」，巴毛律師頓時恍然大悟，原來雞、鴨的諧音就是羈、押，然後香腸的台語又是「鹽腸」，聽起來就像「延長」，難怪律師上班會盡量避免吃這三種食物。

巴毛律師也表示，有網友看到影片肯定會酸說「原來你們律師不是靠實力，都是靠這些運氣哦」，她則反擊解釋，人在世上有哪一件事情沒有運氣的成分，執業律師們當然有訴訟的實力，只是如果行業有一些需要避諱的規則上，還是會盡量避免。

影片曝光後引發熱烈討論，許多網友留言，「哇，是諧音梗耶」、「這個如果去律見，老前輩或會客菜業者就會跟你說了」、「感覺跟工程師都會在機台放乖乖的道理一樣」、「就像是理工大樓儀器上的綠乖乖，還有診所裡不能出現的芒果跟鳳梨酥」。

@bamau666

去警察局做筆錄不能吃三寶飯？#權麒法律事務所 #巴毛律師 #陳宇安律師 #律師#法律諮詢#羈押

♬ 原聲 - 巴毛律師 - 巴毛律師

警察 鳳梨酥 消防員 芒果 律師 台語 抖音 迷信

相關新聞

女律師做筆錄嗨吃三寶飯 遭同行急問「當事人沒事吧」一問原因嚇呆

各行各業都有一些小迷信，像消防員上班時會避免吃鳳梨和芒果，因為消防工作是和時間賽跑搶救人命，一定不能「旺」也不能「忙」，一旦消防員很忙就意味著民眾可能出大事。一名女律師也分享關於圈內的...

是在爬樓梯還是爬山？驚見「不對稱樓梯」 內行人：比傳統樓梯更安全

現代住家大多為多樓層的房屋，部分沒有電梯的公寓便仰賴樓梯連接上、下樓層。近日，有眼尖的網友發現，某店家的樓梯並非尋常的樓梯，看似相當陡峭不好走，然而，這樣的樓梯設計實際會讓上下樓梯更加順暢。

路過都沒人…為何銀樓可以屹立不搖 內行揭3原因：台灣金子不一樣

走在台灣路上總是能看到銀樓和珠寶店，以台南來說，位於中西區西門路二段就是當地著名...

年輕妹子超愛！她嘆「1服飾」難駕馭：穿對有氣質、穿錯顯老

穿搭會影響到一個人的外在形象與觀感，因此找到適合自己風格的服飾十分重要。有網友觀察時下許多女性愛穿碎花裙，但似乎不是每個年齡層都能駕馭這款服飾，不免好奇「什麼年齡穿碎花裙比較適合」，釣出眾人分享不同角度的看法。

北捷中和光復線有譜 網質疑終點設在台北市區「不太對勁」

新北捷運局近日公布資訊，表示「中和光復線」將起於新北環狀線秀朗橋站，再從公館延伸進入台北市光復南路，與板南線的國父紀念館站轉乘。網友對此在PTT討論，有人認為將捷運線的終點站設在台北市區似乎「不太對勁」。

YT流量大崩跌？ 阿滴怒揭數據反擊：這是成長的軌跡！

台灣知名YouTuber阿滴（都省瑞），因拍攝英語教學影片，生動活潑的風格雖然深受網友喜愛，擁有278萬訂閱數。不過日前卻有網友稱「阿滴YT流量大崩跌」。對此，阿滴也在臉書貼出YouTube後台數據，揭露「成長的軌跡」，讓他不解「哪來大崩跌了」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。