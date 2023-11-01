路過都沒人…為何銀樓可以屹立不搖 內行揭3原因：台灣金子不一樣

走在台灣路上總是能看到銀樓和珠寶店，以台南來說，位於中西區西門路二段就是當地著名的「銀樓一條街」，但就有網友好奇，每次經過銀樓店面都沒有客人，究竟這些店家的生意來源和主要客戶是什麼？對此，一名團購主指出三大原因，網友紛紛喊「長知識了」。

團購主雪倫經常在抖音分享各行各業秘辛和商業行為，例如她曾解釋為何美廉社能在超市、賣場夾擊下，依然持續展店屹立不搖，除了美廉社店面都開在巷弄，租金有比較便宜外，店內販售的商品種類也不輸其他連鎖店，最重要的是，有些店會零售蔬菜、水果和小袋米，對單身族和小家庭而言非常友好和便利。

日前雪倫再度回應網友疑問，解釋為何銀樓店面看起來沒生意，但仍然能屹立不搖，有些店家甚至開了20多年，究竟銀樓到底是靠什麼賺錢，主要客戶群又是誰？

雪倫表示有三大原因，第一是「黃金價格呈上漲趨勢」，過去50年黃金價格飆漲，別看銀樓賣的是「金子」，其實那些都是「錢」，就算沒有顧客光臨，可能到了明年，同一批金子貨的價格又多漲20%；第二是「店家高價收購飾金」，很多人結婚會收到金子，賣回給銀樓，老闆就會賺中間差價，雪倫進一步指出，台灣金子和其他國家的很不一樣，「因為有金管會，台灣金子99.99純金，越南他們是99.95，所以有很多外勞喜歡來台灣買金子，然後寄回國」。

雪倫直言，銀樓陳列的金子飾物不僅是商品，那些更是錢。圖為銀樓示意圖。圖／聯合報系資料照

至於為何銀樓店面看起來沒生意，還能屹立不搖？雪倫直言，客戶在店面停留時間不久，有熟的店會「直接打電話確認」，跟老闆說先幫忙準備多少金子珠寶，到了店面後，付錢就走人。

影片曝光後引發討論，許多網友紛紛喊長知識，「黃金真的保值」、「很窮的時候，會把飾金拿去換東西」、「金子店的生意很好的」、「有些銀樓不只靠黃金賺錢，黃金賺不了多少，反而賣玉跟珠寶利潤比黃金好！正所謂『有行無價』就是有行情、沒有一個公定價，隨便喊隨便賣，能接受價格再來買」、「台灣金飾品手工比越南強，賣回越南賺一手」。