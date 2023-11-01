是在爬樓梯還是爬山？驚見「不對稱樓梯」 內行人：比傳統樓梯更安全

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現一店家的樓梯不但左右不對稱，且相當陡峭看似不好走。圖／擷自「路上觀察學院」
有網友發現一店家的樓梯不但左右不對稱，且相當陡峭看似不好走。圖／擷自「路上觀察學院

現代住家大多為多樓層的房屋，部分沒有電梯的公寓便仰賴樓梯連接上、下樓層。近日，有眼尖的網友發現，某店家的樓梯並非尋常的樓梯，看似相當陡峭不好走，然而，這樣的樓梯設計實際會讓上下樓梯更加順暢。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，從圖中可看到一間店家的樓梯外觀相當特別，除了左右兩側相互交錯外，階與階之間的高度也比一般樓梯高出許多，讓他忍不住懷疑，「這是樓梯吧！」

許多網友看到這外觀不尋常的樓梯，相當好奇該怎麼走，「送貨的，應該會先飆髒話」、「膝蓋不友善」、「這是貓咪友善跳台吧？」、「是因為太陡才這樣設計嗎？」、「如果逃生者是第一次使用這種樓梯，這種設計在緊急逃生下樓時會不會造成問題？」

此樓梯被稱為「女巫樓梯（Witches stairs）」，相傳是為了抵禦女巫而建，因女巫無法行走這種交替踏步的樓梯，但這只是趣聞而非實際有此起源。事實上，相比傳統樓梯，在坡度較大、節省空間的情況下，女巫樓梯能確保腳踏面積足夠，更加安全，「要走這樣的樓梯方法就是看上面走，不要看梯面，然後人體工學自然走，你會發現其實問題不大」、「左右不對稱的設計理念在一開始也許會不太習慣，但身體的本能反應會讓上下樓梯變得順暢」、「這是故意的，比較陡的樓梯設計成這樣反而安全」、「有些老房子真的有這樣設計，節省空間，但樓梯爬起來會比較辛苦」。

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