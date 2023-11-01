年輕妹子超愛！她嘆「1服飾」難駕馭：穿對有氣質、穿錯顯老

穿搭會影響到一個人的外在形象與觀感，因此找到適合自己風格的服飾十分重要。有網友觀察時下許多女性愛穿碎花裙，但似乎不是每個年齡層都能駕馭這款服飾，不免好奇「什麼年齡穿碎花裙比較適合」，釣出眾人分享不同角度的看法。

原PO提到，在她的認知裡，碎花洋裝似乎只適合外表看起來很可愛、很年輕的女孩穿在身上，「感覺要駕馭碎花洋裝有一個年齡限制門檻」。原PO覺得除了實際年齡外，外表的視覺年齡也有影響，「童顏或是身高比較嬌小的人」穿起來很好看；反觀外貌顯老的人「好像就很難扛住碎花光環」，另外上了年紀的人穿碎花洋裝看上去好像穿著祖傳的阿嬤厚厚鋪毛被。

針對原PO的提問，多數網友認為年齡不是主要問題，「臉優先，身材次之，但都很重要別懷疑」、「身材撐不起來臉再漂亮都像大嬸啊」、「小碎花顯胖，要夠瘦」、「基本上都吃身材比例，不一定要高，但起碼要有腰，以免像孕婦」、「看氣質跟妝容」、「氣質跟氣場有到的話，年齡不是問題吧」、「沒有適合的年齡，只有適合的人」。也有人覺得衣服的樣式和版型設計很重要，「我覺得要看碎花圖案」、「碎花的花要小花的才好看，然後底色也很重要」。

有網友認為穿搭這件事情自己喜歡就好，不必在乎旁人眼光，「喜歡就穿，每個年齡都適合」、「喜歡的話什麼年紀都適合，就算稍微不適合，也會因為你的喜愛而變得適合」、「認真回：其實自己開心就好了，我在捷克的時候，常常看到路上很多阿嬤穿娃娃鞋和泡泡袖洋裝，頭髮還染成酒紅色亮粉色或是亮紫色，當時我就想如果台灣阿嬤這樣裝扮可能有人會覺得突兀，可是在捷克這樣卻不會被側目，雖然應該是文化觀念不太一樣，但其實也算是心態的問題吧」。