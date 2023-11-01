北捷中和光復線有譜 網質疑終點設在台北市區「不太對勁」

「中和光復線」有譜！歷經多年規畫，新北捷運局近日公布資訊，表示「中和光復線」將起於新北環狀線秀朗橋站，再從公館延伸進入台北市光復南路，與板南線的國父紀念館站轉乘。網友對此在PTT討論，有人認為將捷運線的終點站設在台北市區似乎「不太對勁」。

「中和光復線」由原本的「雙和公館線」、「中和公館線」改名而來，再確定將延伸至板南線的國父紀念館，拉長路線，藉以紓解未來大巨蛋可能帶來的人潮。

PTT網友表示，這樣長的路線終點卻擺放在台北市區似乎「不太對勁」，「延伸到台北市核心，新北段原先單線設計也必要修改，否則會產生多處瓶頸」，且目前以國父紀念館站的地理位置要再行拓寛改建，恐怕非屬易事，最多也可能是用「站外轉乘」的方式解決，且南北線的路線規畫也一定是建在地下。

也有人提出，「中和光復線」和「中和公館線」的列車需求數量似乎相差很大，以現在的環狀線機廠「吃得下來嗎？」，「環狀線列車每列650人，尖峰班距3分鐘，運能已達13000人，超過東環」。

至於實際路線該怎麼安排？網友對此也十分好奇，有網友依照目前公布的路線行經圖猜測，未來可能是「秀朗橋-公館-六張犁-信義安和-國父紀念館」，有人許願能再連接至松機或南港，這樣或許能將原本的台北機廠和鐵道博物館直接拿來當捷運機廠。還有人希望能將民生汐止基隆線與中和光復線構成一個鐵三角，讓交通更順利方便，但也有聲音傳出「不要再打民汐線的主意」。