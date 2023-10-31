國旅剉咧等？泰國開放台灣旅客免簽 內行人點疫後「1優勢」：超心動

疫情趨緩後許多人都開始瘋出國旅遊，泰國今（31）日宣布，來自印度和台灣的旅客將可免簽入境，且可在泰國停留30天，該制度將從2023年11月起施行到2024年5月。一名網友也分享個人看法，他認為泰國的機票與物價都還算便宜，好奇免簽實施後是否會成為「壓垮國旅的最後一根稻草」，相關文章掀起討論，內行人也點出疫後當地觀光的「1優勢」，讓人情不自禁想飛去泰國。

台灣旅客赴泰國免簽的消息曝光後，立刻掀起台灣網友熱烈討論，其中一名網友在PTT發文詢問「泰國給免簽會成壓垮國旅的稻草嗎？」，他在文中寫道，泰國的住宿、車資、食物、按摩等價格都比台灣國旅便宜，且飛泰國的機票幾千元就有了，讓他不禁好奇泰國免簽上路後，是否會讓台人偏心於國外旅遊，漸漸冷落國旅。

相關討論在網路上發酵，內行人也點出泰國觀光業在新冠疫情後的「1優勢」，因當地旅宿價格沒有飆漲，讓不少外國客相當心動，「泰國一下飛機全程跟團都比台灣花得值，更別提泰國厲害的地方是，他們的旅館疫情後價格完全沒漲，台日都漲好幾成了，尤其台灣至少漲五成」、「曼谷機加酒比台灣國旅還便宜」、「優點是物價消費比較便宜」。

儘管泰國旅遊吸引力頗大，但許多網友仍認為台灣國旅並不會因為開放免簽就垮掉，因兩者的客群不大相通，「沒影響，國旅是親子客」、「國旅都親子、家庭居多」、「阿公阿嬤很有錢的…國旅怎麼會倒？」、「不會，台灣不缺有錢人」。