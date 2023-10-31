搭小黃車資265元…他拿千元鈔遭嗆「找不開」 想去超商換錢司機卻鎖門不放人

一名網友日前搭計程車，抵達目的地所需車資265元，打開錢包後發現只剩下千元鈔票。由於當下司機表示「錢找不開」，該名網友決定去附近超商換錢，卻發現司機把車門鎖住不讓他下車，過一會兒才拿出一疊百鈔票找錢，讓人十分傻眼。

該網友在臉書社團「爆怨公社」表示，幾天前搭計程車到目的地總共265元，由於錢包裡只剩下千元大鈔，於是很尷尬地遞給司機並說聲抱歉，卻換來司機態度不悅問道「沒有零錢嗎？」，並告訴原PO「錢找不開」。

原PO聽完後，隨即表明附近有一家超商，願意先把包包放在車上馬上去換錢，且超商與計程車停靠處大約只有5間房子的距離。然而當原PO準備開門下車時，卻發現鎖住了，很明顯是司機不願意放原PO下車。原PO回憶，當下司機不悅地對他說「我的時間是時間！不要浪費我的時間！」，讓人不知如何是好。

原PO說，過沒多久，司機從座位拿出一疊「目測大概20張左右的100元」，口中唸唸有詞表示「要是下一個客人也拿1000元我生意都不用做了」，原PO只好下意識地不斷道歉。然而下車後，原PO卻越想越不對勁，不解為何司機明明有錢可以找，卻選擇「在那給我說找不開，又不讓我去換錢，在那乾瞪眼什麼啊」。

不少網友看完替原PO打抱不平，笑說「原來是司機在浪費你的時間」、「做生意的沒有準備錢要找客人真的說不過去，還對客人發脾氣更不應該」、「2023快2024了，車上沒有半點電子支付還不準備多一點零鈔，什麼都要客人準備好，一點應變能力也沒有」、「他在等你說『不用找』這句話，其實你去換零錢時間他可以照樣跳表，態度好我是會直接給300」。