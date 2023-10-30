超商詛咒！他驚「不自覺會停在飲料區」 員工現身：每天都看到有人在那發呆

「來自超商的詛咒！」一名網友表示，只要一進到超商就會習慣在飲料櫃前停很久，常常沒有自覺。貼文曝光後，吸引一大票網友共鳴，更有超商員工現身留言：「每天上班都看到有人在那邊發呆！」

原PO在Dcard發文表示，只要一進去超商，明明就沒有要買飲料，但還是會停在飲料櫃很久，然後看到一半就會突然意識到「為什麼會不自覺的站在這裡？」

對此，網友感同身受，紛紛表示，「我明明沒有東西要買，但路過還是會莫名走進去超商，然後os：蛤 我有要買東西嗎，然後就走出去了」、「我都會在7-11飲料櫃前面看2～3分鐘，最後還是買純喫茶」、「+1，因為覺得種類很多又排排站很可愛，不自覺就會開始選」、「之前還有過買好飲料走出超商，才想到我剛剛是要繳費或拿包裹」。

還有超商員工留言，「我每天上班都看到有人在那邊發呆，真的不意外」。

另外，也有網友分享其他「超商詛咒」，「只是去繳個錢，超商出來手上一定有東西，櫃檯很可怕，一堆特價」、「我都會不自覺的跑去看麵包區，但明明不會買麵包」、「我同事看到飲料罐的標籤不是朝正面，還會幫忙轉正，一定要很整齊才行（他學生時期在超商工讀過）」。