快訊

A型多吃菜、O型適合吃肉？你的血型與你該吃的東西有關嗎？

評／朱柯會果真令人失望 藍白離目標還有500哩之遙

美科技封鎖無效？華為5.5G新技術 四大劃時代看點

超商詛咒！他驚「不自覺會停在飲料區」 員工現身：每天都看到有人在那發呆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，只要一進到超商就會習慣在飲料櫃前停很久，引發熱議。圖／報系資料照
一名網友表示，只要一進到超商就會習慣在飲料櫃前停很久，引發熱議。圖／報系資料照

「來自超商的詛咒！」一名網友表示，只要一進到超商就會習慣在飲料櫃前停很久，常常沒有自覺。貼文曝光後，吸引一大票網友共鳴，更有超商員工現身留言：「每天上班都看到有人在那邊發呆！」

原PO在Dcard發文表示，只要一進去超商，明明就沒有要買飲料，但還是會停在飲料櫃很久，然後看到一半就會突然意識到「為什麼會不自覺的站在這裡？」

對此，網友感同身受，紛紛表示，「我明明沒有東西要買，但路過還是會莫名走進去超商，然後os：蛤 我有要買東西嗎，然後就走出去了」、「我都會在7-11飲料櫃前面看2～3分鐘，最後還是買純喫茶」、「+1，因為覺得種類很多又排排站很可愛，不自覺就會開始選」、「之前還有過買好飲料走出超商，才想到我剛剛是要繳費或拿包裹」。

還有超商員工留言，「我每天上班都看到有人在那邊發呆，真的不意外」。

另外，也有網友分享其他「超商詛咒」，「只是去繳個錢，超商出來手上一定有東西，櫃檯很可怕，一堆特價」、「我都會不自覺的跑去看麵包區，但明明不會買麵包」、「我同事看到飲料罐的標籤不是朝正面，還會幫忙轉正，一定要很整齊才行（他學生時期在超商工讀過）」。

Dcard 超商

延伸閱讀

台灣適合居住？他疑惑「為啥連阿湯哥都愛」 網喊1點：打趴其他國家

他不滿「提早入住放行李要加價」怒噴飯店人員一波 眾人全搖頭

「不吃早餐、裝公司水帶回家」還是存不到頭期款 他嘆月存僅5千網揭盲點

參加喜宴要包多少？ 網點兩關鍵：雙北包2開頭會被笑

相關新聞

超商詛咒！他驚「不自覺會停在飲料區」 員工現身：每天都看到有人在那發呆

「來自超商的詛咒！」一名網友表示，只要一進到超商就會習慣在飲料櫃前停很久，常常沒有自覺。貼文曝光後，吸引一大票網友共鳴，更有超商員工現身留言：「每天上班都看到有人在那邊發呆！」

氣到絕交！一家四口吃喜宴包600元 他嘆「爭鮮可吃20盤」被網罵翻

參加婚禮時，紅包到底要包多少錢是不少民眾困擾的問題。有網友在「匿名公社」表示，他一家四口去參加好友的婚禮，最後友人卻因自己只包600元而氣得想要絕交，讓原PO無奈詢問「600元可以吃爭鮮壽司20盤了，真的是我包得太少嗎？」

參加喜宴要包多少？ 網點兩關鍵：雙北包2開頭會被笑

女網友在PTT以「現代人結婚吃喜宴到底要包多少」為題發文，指出自己多年沒參加婚宴，已經不清楚紅包應該要包多少，過去當主管時，部門員工結婚她已包到3開頭。對此，留言紛紛回應這要看交情以及餐廳等級決定。

火龍果怎分辨「紅肉or白肉」？ 內行教戰：看外皮就知道

火龍果有分紅肉以及白肉，一名女子日前到超市購買火龍果，原本心心念念紅肉，打開發現竟是白色的，讓她無言表示，自己根本不喜歡白肉。對此，網友紛紛表示，買到白色是她賺到，因為價格比較高，也有內行人分享，其實光看外皮就能知道是哪一種，下次買水果就不會挑錯。

台灣適合居住？他疑惑「為啥連阿湯哥都愛」 網喊1點：打趴其他國家

不少外國人會到台灣旅遊，並分享對台灣的喜愛，一名網友昨（28）日在PTT以「台灣真的很適合居住嗎？」為題發文，點出台灣明明有交通、高房價的問題，為什麼還這麼受老外歡迎。貼文曝光後，也引發網友熱議，其中有留言表示，台灣光是醫療方便性就屌打一堆國家了。

他想找「堅果吃到飽」餐廳 網笑：你是松鼠嗎？熱量恐破表

近期有研究發現，每天吃一小把堅果，可以降低17%罹患憂鬱症風險，而且堅果還可以幫助心臟健康、減重、控制糖尿病與補充許多營養素，是維持健康的好幫手。不過日前有網友指出，他超愛吃堅果，好奇「哪裡有堅果吃到飽的餐廳？」對此，有網友笑稱「你是松鼠嗎？堅果熱量超高，吃到飽熱量可能會破萬」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。