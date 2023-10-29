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台灣適合居住？他疑惑「為啥連阿湯哥都愛」 網喊1點：打趴其他國家

聯合新聞網／ 綜合報導
不少外國人會到台灣旅遊，並分享對台灣的喜愛。示意圖／聯合報系記者黃仲裕攝影
不少外國人會到台灣旅遊，並分享對台灣的喜愛。示意圖／聯合報系記者黃仲裕攝影

不少外國人會到台灣旅遊，並分享對台灣的喜愛，一名網友昨（28）日在PTT「台灣真的很適合居住嗎？」為題發文，點出台灣明明有交通、高房價的問題，為什麼還這麼受老外歡迎。貼文曝光後，也引發網友熱議，其中有留言表示，台灣光是醫療方便性就屌打一堆國家了。

原PO表示，一堆YouTube影片跟電視節目都很喜歡誇讚台灣，像是治安很好、很有人情味等，就連國際巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）都說台灣很適合居住，「可是本肥看到的都是滿地檳榔渣、開車右轉都會跟行人綠燈相衝，然後要等等等，等到最後又紅燈了！」

他接著指出其他缺點，像是行人走在路上永遠都要閃車，還有低薪且高房價的問題，導致許多人永遠買不起房子，「這樣台灣真的適合居住？還是我們活在楚門的世界裡？」

對此，網友紛紛表示，「整天喊台灣適合居住的人，都住在國外」、「適合居住是指富人區」、「很有錢的話很適合居住」、「以前還能忍，現在各方面都越來越差」、「台灣氣候太爛了，選個不要這麼潮濕的」、「中部人有夠慘，早上天空都霧茫茫」、「四個字，行人地獄」。

也有網友說，「雖然我也覺得這些事很X爛，但跟走在路上被搶、被偷比起來的國家，確實好一點」、「治安好、健保好，超棒」、「光是醫療方便性就屌打一堆國家了」、「真的要比房價，應該沒地方能貴過香港吧」、「適合住不適合賺錢」。

PTT 行人地獄 房子 健保

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