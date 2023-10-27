他想找「堅果吃到飽」餐廳 網笑：你是松鼠嗎？熱量恐破表

近期有研究發現，每天吃一小把堅果，可以降低17%罹患憂鬱症風險，而且堅果還可以幫助心臟健康、減重、控制糖尿病與補充許多營養素，是維持健康的好幫手。日前有位網友指出，他超愛吃堅果，好奇「哪裡有堅果吃到飽的餐廳？」對此，有網友笑稱「你是松鼠嗎？堅果熱量超高，吃到飽熱量可能會破萬（大卡）」。

一名網友在PTT發文表示，市售的核桃、杏仁果、夏威夷豆、開心果這些堅果一包價格約80元至120元，罐裝的要價200多元，雖然看起來不貴，但是他常常覺得「吃幾口就沒了」，原PO表示「我常常一口接一口，馬上就可以吃掉一包或一整罐」。

因此他好奇「哪裡有堅果吃到飽的餐廳？很多吃到飽餐廳明明有牛排、海鮮這種高價位的食物，卻沒有提供堅果放在沙拉區、早餐區，是因為堅果沒有很多人愛吃嗎？還是太貴了？大家知道有什麼吃到飽餐廳，有提供大量堅果嗎？」

文章曝光後，網友們回應「因為堅果接觸空氣久了，容易有黃麴毒素」、「因為堅果吃不飽吧，餐廳傾向選有飽足感的食物」、「你是松鼠嗎？」、「不可能會有堅果吃到飽吧，因為新鮮且品質好的堅果不便宜，而且熱量又爆高，吃不多還容易膩，它最適合的攝取方式就是小包裝的吃」、「蔦屋書店吃到飽有很多種類的堅果，但它就是咖啡輕食的選擇而已，很好吃不代表適合大量吃」、「你堅果吃到飽的話，熱量會破萬吧」。

根據衛生福利部指出，堅果每天的建議攝取量為「每天1湯匙或每餐1茶匙」，透過選擇「原味」、吃「適量」、巧「搭配」，就可以兼顧營養與美味，雖然堅果富含許多必需的營養素，但過量恐造成體重負擔。