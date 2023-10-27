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皮蛋、香菜撞出新火花！兩大地雷相遇竟成美食佳餚 網全喊：這我吃爆
有些食材在部分人眼中被視為「邪物」，像是皮蛋跟香菜就是許多人從小到大避之唯恐不及的食材。不過日前一名網友分享一張照片，只見照片中將皮蛋加以大量香菜點綴，並以「兩大邪物的共舞」命名，不料網友一看卻直呼「真香！」
原PO在FB社團「爆廢公社二館」發布一張「皮蛋佐香菜」的照片，並取名為「兩大邪物的共舞」，可以看到照片中切開的皮蛋被淋上辣椒，並鋪滿香菜，而兩樣邪物相遇竟撞出不一樣的火花，這道菜意外大獲好評，甚至有不愛皮蛋的網友表示，「我不太喜歡皮蛋，但這樣配，感覺很好吃」。
這道創意料理受到網友愛戴，紛紛在留言區回覆，「這味一定好吃」、「這我一定吃爆」、「有沒有可能負負得正」、「這看了就流口水」、「這道超好吃的很配飯」、「泰式皮蛋！優啊」、「這不叫美食！什麼叫美食」、「這我可以吃十盤」、「神物合體才對」、「超好吃，許願讓全世界長滿香菜」、「這盤光看就覺得很讚」、「為什麼是邪物？這個是人間美味我最愛」。
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