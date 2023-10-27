台灣「行人地獄」交通有解法？ 外國人認為裝1措施可行

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友轉貼外國人討論台灣的交通安全措施，認為加裝減速丘可解決。示意圖／ingimage
一名網友轉貼外國人討論台灣的交通安全措施，認為加裝減速丘可解決。示意圖／ingimage

台灣被稱為「行人地獄」，部分駕駛不禮讓行人，急著右轉或將人行道霸佔，讓行人在過馬路時面臨許多危險，不過日前有網友表示，外國人在推特上討論了台灣的交通改善方法，認為只要用「減速丘」就可以解決，話題引發兩極看法。

一名網友在PTT轉貼了外國人討論台灣的交通問題文章，內容提到「我們可以對台灣的每個交叉路口進行改造，加上減速丘來保障用路人的安全，但駕駛會覺得現況比較方便，所以政府可能會決定不加上減速丘」，理由在於減速丘會將路面墊高，讓駕駛行駛上有顛簸的感受。

原PO指出，外國朋友認為「墊高斑馬線跟減速丘非常重要，因為台灣駕駛可能會在我們過人行道時朝人們衝過來，直到最後一刻才煞車，所以道路需要設計成讓駕駛們小心開車的方式」，文末外國人則驚呼「台灣城市居然沒有最簡單的安全解決方案，前幾天在台北有車輛停下來讓我過馬路，老實說我差點從腳踏車下來跟司機握手，認為自己要請他們吃晚餐了」。

文章曝光後，引發網友熱議「我很認同，有減速丘的話誰敢騎快、開快車？」、「在台灣，墊高馬路會被說是設計不良」、「國情不同，如果裝設了不知道是機車族會先抗議，還是汽車族會抗議？」、「我覺得主要是駕駛的觀念吧」、「這真的是好主意，其實就是讓駕駛不方便，但是會有人認為避震器的使用壽命大幅減少，這樣維修費誰要出？」、「弄完可能會看到路上一堆飛車三寶，萬一下雨天機車滑倒，又要國賠還得拆掉」。

行人地獄 人行道

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