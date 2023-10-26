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天冷吃鍋！她求問500元內哪家火鍋店CP值高 眾人力推這一間

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的好季節。示意圖／ingimage
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的好季節。示意圖／ingimage

天氣逐漸轉涼，火鍋業者的生意也慢慢加溫，為了吸引客源，各家火鍋店都會祭出優惠活動來攬客。有一名女網友就好奇，現在想要吃得好又省錢的火鍋店似乎越來越少，她想問大家有沒有哪一間價格在500元以內的火鍋店可以推薦的，不少人都力推「築間」。

原PO在PTT以「人均價位500內的火鍋推薦哪間？」為題發文，她說以前去吃錢都時，大概只要花400元左右就可以吃飽飽吃爽爽，但這幾年卻發現400塊的火鍋套餐料已經不行了，以這個價格只能吃到劣質肉跟劣質火鍋料，不然就是菜盤少的可憐，讓原PO感嘆口袋名單越來越少，她想請大家推薦有沒有500元以內還不錯吃、CP值高的火鍋店。

貼文一出，築間獲得最多人力挺，「築間菜盤吃到飽」、「築間好吃」、「築間或涮乃葉吧，現在500很難吃到更好的」、「一定是築間」、「築間吧，但一般進去不會點500內的」、「築間或聚都滿推的」、「築間的CP值很高，以吃飽來說」。

其他網友也分享心目中最喜歡的火鍋店，「錢都已經是最頂的」、「石二鍋加肉加爆」、「肉多多，肉沒有吃到飽，但肉算多，菜盤白飯麵飲料吃到飽，可以上網看看」、「吃肉還是吃菜？吃菜我推薦肉多多，肉質我覺得500內的火鍋店就是那樣」、「聚火鍋，比築間好吃」、「雞湯大叔，搭配問券禮，超級飽」、「狂一鍋大推，本來看名字覺得很89跟朋友去吃一次直接愛上」、「台中的湯棧，唯一一家我會仔細品嚐湯頭的店家，價格也不貴，台灣應該沒有一家能跟他比」。

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