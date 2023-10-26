翻阿嬤存摺喊「可以不努力嗎？」網揭這無奈真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友翻到阿嬤的存摺，直喊可以不努力嗎。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」
一名網友翻到阿嬤的存摺，直喊可以不努力嗎。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館

許多人都希望早日實現財富自由，日前就一名男網友表示，自己翻到阿嬤存摺，看到結餘直呼「我可以不要努力了嗎？」，不過卻被其他人突破盲點「你是不是多看了兩個0」。

一名臉書網友昨（25）日於社團「爆廢公社二館」發文，透露自己翻到阿嬤前年至去年的存摺，看到結餘後想了10秒，大嘆「我可以不要努力了嗎？」，並坦言對比自己的存摺真的相當慚愧。

網友疑惑指出「你是不是多看兩個0」，紛紛回應：「發文者是以為4500多萬嗎？」、「你是不是簿子從來沒超過五位數過？」、「現在還有人不會看存摺，我也是醉了」、「別再說了，他要哭了」。

也有人表示：「阿嬤的棺材本耶，才45萬你不要努力了？」、「年輕人不努力，45萬等著去當遊民嗎？」、「這樣就不想努力，你重新投胎比較快」、「給你個台階下，說！你是不是反串？」。

阿嬤 財富 存摺

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