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早餐店好賺嗎？她想創業網反應兩極 內行人曝：這2點是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT上發文詢問，想知道現在創業開早餐店是否會賺錢，早餐店示意圖，與新聞當事者無關。圖／聯合報系資料照片
一名網友在PTT上發文詢問，想知道現在創業開早餐店是否會賺錢，早餐店示意圖，與新聞當事者無關。圖／聯合報系資料照片

台灣的早餐文化興盛，不管是上班族或學生，大家都習慣在去工作、上學的途中，順道買一份早餐。近日有網友在PTT發文提問，自己的父親一直很鼓勵創業，最近閒聊時討論到早餐店似乎是個不錯的選擇，因此想知道早餐店是否真的會賺錢？貼文一出便引起網友們熱烈討論，有內行人點出了賺錢與否的關鍵在於「地點及餐點味道」，但也有從業者勸退，揭露經營早餐店的辛酸。

有許多網友表示，現在這個時間點開始經營很難賺錢，「感覺超難賺，走沒幾步就一間早餐店」、「現在做吃的很難賺...」，但也有人認為，開店的利潤依然很高，「很難不賺吧，問題在機會成本」、「辛苦但是削爆」、「價格根本不需要多便宜，一堆貴的要死還不是很多人」、「開早午餐比較賺，盤子價錢，下午關門又有空閒」。

不過有內行人表示，早餐店的成功與否，選址和餐點味道這2個關鍵因素很重要，「煮的好吃才賺，而且生意好也很累的」、「地點是其次，味道才是主因，看過好幾個明明地點不怎樣，排隊的人一堆」、「點很重要，我店隔壁早餐店利潤2X萬，請了5個店員，工作時間4點到11點，中午前關店」。

但也有相關從業者勸退，直指經營上會遇到許多需要克服的困難，「4點就要起來備料喔，可以每天都這樣是無妨，親戚做了一個月受不了就收攤了」、「看你能不能犧牲假日，像當兵一樣早起一輩子」、「身體不好賺不來」、「真的累，趕快勸退，除非自己可以不用下去做」、「要早起、反應快、耐高溫，這些在早餐店是基本哦，客人跟員工的問題千奇百怪，若要開店要注意的事非常多，先去打工看看吧」。

早餐店 創業 PTT

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