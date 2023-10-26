這就是母愛！一張「三明治對比圖」感動無數網友：流淚了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友一張照片透露出無私母愛，引起許多網友討論。圖擷自twitter
日本網友一張照片透露出無私母愛，引起許多網友討論。圖擷自twitter

天下父母心，為人父母，總是希望能給孩子最好的，即使必須犧牲自己的利益，也是在所不惜。近來有位日本網友，分享的早餐三明治照片，就讓人感受到深厚的母愛，感動了不少人。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「wacci1225」近來分享兩張早餐土司相片。其中一張是他給兒子吃的，上面有著松鼠、熊熊等小動物的造型，看上去十分可愛。然而另一張網友自己的土司照片，上頭卻是坑坑巴巴，留下四個凹洞。很明顯是為了幫孩子製作可愛土司時，自己吃掉剩下來的部分。

wacci1225表示，兒子原本就喜歡動物，如果在早餐上畫出動物造型，他就會更有食慾。因此平常塗醬時，她就會想辦法畫出動物，但每次做早餐都要畫，畢竟有點麻煩。她無意間在網路上看到這些動物造型的模具，於是立刻買了下來。兒子看到這麼可愛的造型三明治後，果然也非常開心地通通吃光了。

其他網友見照紛紛表示「為孩子這麼做讓我流淚了」、「這就是愛啊」、「我家也是這樣！完全懂」、「兒子肯定會很高興吧」、「這就是養育孩子，真心感謝父母」、「偉大的母愛」、「盤子造型也很加分」、「真的好可愛」、「了不起的媽媽」、「孩子開心自己也開心，沒有人吃虧」。

早餐 日本 親子

延伸閱讀

女兒數學考試「4cm÷5mm=8」遭糾正 網不解：哪有什麼問題？

父親吃炸蝦老是只吃蝦尾 她長大知道真相嘆「自己太傻」

監獄餐？不敵物價高漲 日本學童營養午餐份量大縮水

外國YTR「不花錢遊日本」 搭新幹線逃票還爽吃霸王餐引公憤

相關新聞

他想找「堅果吃到飽」餐廳 網笑：你是松鼠嗎？熱量恐破表

近期有研究發現，每天吃一小把堅果，可以降低17%罹患憂鬱症風險，而且堅果還可以幫助心臟健康、減重、控制糖尿病與補充許多營養素，是維持健康的好幫手。不過日前有網友指出，他超愛吃堅果，好奇「哪裡有堅果吃到飽的餐廳？」對此，有網友笑稱「你是松鼠嗎？堅果熱量超高，吃到飽熱量可能會破萬」。

皮蛋、香菜撞出新火花！兩大地雷相遇竟成美食佳餚 網全喊：這我吃爆

有些食材在部分人眼中被視為「邪物」，像是皮蛋跟香菜就是許多人從小到大避之唯恐不及的食材。不過日前一名網友分享一張照片，只見照片中將皮蛋加以大量香菜點綴，並以「兩大邪物的共舞」命名，不料網友一看卻直呼「真香！」

台灣「行人地獄」交通有解法？ 外國人認為裝1措施可行

台灣被稱為「行人地獄」，部分駕駛不禮讓行人，急著右轉或將人行道霸佔，讓行人在過馬路時面臨許多危險，不過日前有網友表示，外國人在推特上討論了台灣的交通改善方法，認為只要用「減速丘」就可以解決，話題引發兩極看法。

外送箱熊貓圖案耳朵缺一角 她秒懂：終於知道為何越來越少了

越來越多人投入外送服務行業，路上處處可看到外送員騎著機車、載著客人的餐點奔波，鮮明的外送箱也讓人一眼就認出是哪家外送平台。不過有一名女網友在路上看到一位熊貓外送員的外送箱圖案有點怪異，PO上臉書後也引來不少討論。

天冷吃鍋！她求問500元內哪家火鍋店CP值高 眾人力推這一間

天氣逐漸轉涼，火鍋業者的生意也慢慢加溫，為了吸引客源，各家火鍋店都會祭出優惠活動來攬客。有一名女網友就好奇，現在想要吃得好又省錢的火鍋店似乎越來越少，她想問大家有沒有哪一間價格在500元以內的火鍋店可以推薦的，不少人都力推「築間」。

翻阿嬤存摺喊「可以不努力嗎？」網揭這無奈真相

許多人都希望早日實現財富自由，日前就一名男網友表示，自己翻到阿嬤的存摺，看到結餘直呼「我可以不要努力了嗎？」，不過卻被其他人突破盲點「你是不是多看了兩個0」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。