這就是母愛！一張「三明治對比圖」感動無數網友：流淚了
天下父母心，為人父母，總是希望能給孩子最好的，即使必須犧牲自己的利益，也是在所不惜。近來有位日本網友，分享的早餐三明治照片，就讓人感受到深厚的母愛，感動了不少人。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「wacci1225」近來分享兩張早餐土司相片。其中一張是他給兒子吃的，上面有著松鼠、熊熊等小動物的造型，看上去十分可愛。然而另一張網友自己的土司照片，上頭卻是坑坑巴巴，留下四個凹洞。很明顯是為了幫孩子製作可愛土司時，自己吃掉剩下來的部分。
←子の朝食 私の朝食→ pic.twitter.com/pVrIfa5Eb7— わっち (@wacci1225) October 10, 2023
wacci1225表示，兒子原本就喜歡動物，如果在早餐上畫出動物造型，他就會更有食慾。因此平常塗醬時，她就會想辦法畫出動物，但每次做早餐都要畫，畢竟有點麻煩。她無意間在網路上看到這些動物造型的模具，於是立刻買了下來。兒子看到這麼可愛的造型三明治後，果然也非常開心地通通吃光了。
其他網友見照紛紛表示「為孩子這麼做讓我流淚了」、「這就是愛啊」、「我家也是這樣！完全懂」、「兒子肯定會很高興吧」、「這就是養育孩子，真心感謝父母」、「偉大的母愛」、「盤子造型也很加分」、「真的好可愛」、「了不起的媽媽」、「孩子開心自己也開心，沒有人吃虧」。
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