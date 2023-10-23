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經典黃藍色不見了？50嵐新包裝曝光 網兩派論戰：識別度變低

聯合新聞網／ 綜合報導
知名連鎖飲料店「50嵐」，近期將經典的黃藍配色包裝，改成「藍白」色。圖／擷自「50嵐崇善店」
知名連鎖飲料店「50嵐」，近期將經典的黃藍配色包裝，改成「藍白」色。圖／擷自「50嵐崇善店」

知名連鎖飲料店「50嵐」經典的黃藍配色，是許多台灣民眾對該飲料店的印象。不過，近期有網友在PTT分享，自己最近到50嵐消費，才意外發現店家杯子顏色與以往不同，瞬間引起網友熱議。

原PO透露，他不久前到50嵐消費時，才意外發現經典的黃藍杯變成「藍白色」。從照片中可看見，雖然飲料杯仍保有50嵐品牌標誌，但原本鮮豔的黃色已被白色取代，讓他不解詢問「怎麼會變成這樣！原本的顏色不好嗎？」

貼文底下，部分網友認為新包裝讓50嵐喪失特色，「以前的杯子比較經典，一看就知道你喝50嵐，現在改成這樣好一般喔，可能節省成本吧」、「這識別度也變太低了」、「這樣顏色真的很醜，還我黃藍」、「黃底真的比較好看」。

但也有許多網友喜歡這次的新設計，「藍黃蠻醜的啊，換這樣不錯！」、「看起來很清爽」、「覺得有比較好看誒」、「省成本也耐看，好評」、「省墨，省成本」、「推新配色」。

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